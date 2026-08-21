„Atžalyno“ spektaklis – pasauliniame festivalyje

„Atžalynas“ – vienintelis Lietuvos teatras, šiemet pakviestas dalyvauti šiame pasauliniame festivalyje.
2025 m. rudenį vykusiai spektaklių atrankai buvo pateikta per 80 spektaklių iš daugiau nei 40 pasaulio šalių.
Atrinkta 17 spektaklių iš Belgijos, Čekijos, Dramblio Kaulo Kranto, Estijos, Graikijos, Honkongo, Indijos, JAV, Kinijos, Kipro, Naujosios Zelandijos, Nigerijos, Prancūzijos, Suomijos, Ukrainos, Vokietijos ir Lietuvos.
Tarp jų pateko ir „Atžalyno“ spektaklis „Kretingos istorija vaikų pasakose“.
„Atžalyno“ aktoriai, remdamiesi keliais Kretingos istorijos faktais, pasitelkė vaizduotę ir sukūrė vizualias, švelnaus humoro kupinas šešėlių pasakas.
Jose pasakojama apie tai, kas nutiko Kretingoje prieš dešimt tūkstančių metų, kokie „drakonai“ iš tolimų kraštų puolė kretingiškius, kur žmonės ieškojo prieglobsčio nuo negandų, kokia buvo grafų Tiškevičių meilės istorija, kokie „stebuklai“ vyko Rotušės turguje ir kas laukia Kretingos ateityje.
Šis spektaklis bus rodomas festivalyje Antverpene.
Taip pat vyks kūrybinės laboratorijos, kurias ves aktoriai ir režisieriai iš įvairių pasaulio šalių, teatro kritikų moderuojami spektaklių aptarimai, savo šalies pristatymo popietė, kolokviumai, kuriuose bus dalijamasi kūrybine patirtimi.
Rugpjūčio 28–30 d. Antverpene vyks ir tarptautinė teatro vadovų, dirbančių su vaikais, konferencija (ITAC8), o rugpjūčio 23 d. – 42-oji AITA/IATA Generalinė Asamblėja, į kurią suvažiuoja teatro atstovų delegacijos iš daugybės pasaulio šalių.
Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas“ spektaklis „Kretingos istorija vaikų pasakose“ yra vienas iš dviejų spektaklių, kuriuos organizatoriai įtraukė ir į ITAC8 oficialią programą.
Pasaulinis vaikų ir jaunimo scenos menų festivalis „Atžalyno“ kolektyvui – išskirtinė galimybė savo kūrybą pristatyti tarptautinei auditorijai, susitikti su aktoriais ir režisieriais iš įvairių pasaulio šalių ir pasisemti naujos kūrybinės patirties.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
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