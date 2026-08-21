Gatvės teatras: kiemas taps scena

Kas nutinka, kai penkiasdešimt jaunų menininkų dešimt dienų kartu gyvena, kuria ir ieško vienos bendros istorijos?
Jaunieji teatralai pažada, kad šis klausimas ilgai nekankins ir bus atsakytas garsiai ir aiškiai rugpjūčio 27 d. Jūrininkų g. 6 ir Lūžų g. 4 daugiabučių vidiniame kieme.
„O kas jau tokio įdomaus apskritai gali vykti daugiabučio kieme?“ – paklausite. Malonu girdėti, kad sudominome, – intrigavo kūrėjai. – Mielai atsakysime: trumpai ir paprastai – gatvės teatro pasirodymas.“
Vienas pagrindinių šių metų „KiemArta“ stovyklos tikslų, šalia noro suburti jaunus kūrėjus, yra atkreipti klaipėdiečių dėmesį į tai, kas kiekvieną dieną juos pasitinka žvelgiant pro langą, nešant šiukšles, statant mašiną ar vedžiojant šunį – jų kiemas.
Menininkai nusprendė savo kūrybines idėjas įgyvendinti viename Klaipėdos mikrorajonų.
„Ko dar nežinome apie aplinką, kurioje gyvename? Kokių paslapčių gali atskleisti net iš pažiūros niekuo neišskirtinis mus užauginęs kiemas? Keldami savo baigiamąjį gatvės pasirodymą į vieną iš mikrorajono daugiabučių kiemų, norime paskatinti prisiminti, jog kiemas – tai erdvė, kuri vis dar slepia vaikystės pasakas bei kvapą po lietaus ir kviečia susitikti būtent ten, kur teatras visą laiką galėjo ir gali ateiti pas kiekvieną“, – akcentavo teatralai.
Šių metų kūrėjų pasirodymas įkvėptas lietuvių liaudies pasakos motyvų – penki jaunieji režisieriai kartu su aktoriais, scenografais, dramaturgais, kompozitoriais ir lėlininkais žada tai pateikti penkiais skirtingais žvilgsniais penkiuose skirtinguose kiemo rakursuose.
Tai istorija, kurioje bus ir kaulinis senis ant geležinio kalno, ir velniai, ir vaikai su žvaigždėmis ant kaktų ir dar daug daug kitų keistų būtybių.
„KiemArta“ jaunųjų teatralų stovykla jau antrą rugpjūtį vyksta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete.
Čia susitinka teatro, muzikos ir kitų scenos menų studentai iš visos Lietuvos – tam, kad kurtų kartu, eksperimentuotų ir išbandytų idėjas, kurioms ne visada atsiranda vietos įprastoje akademinėje aplinkoje.
Na, o rugpjūčio 23 d. 18 val. Klaipėdos pilies teatre (Taikos pr. 70) žiūrovai taip pat turės galimybę nemokamai pirmieji išvysti jaunosios kartos režisieriaus Dominyko Matulionio spektaklio eskizą pagal G. Greene’o romaną „Galybė ir garbė“.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
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