Klaipėdoje – jubiliejinis Vaikų turgelis

Turėtų būti geriausias
Anot viešosios įstaigos „Veiklių mamų klubas“ Klaipėdoje narės Rimantės Ladyšienės, šiemet jubiliejinis 10-asis Vaikų turgelis žada būti dar spalvingesnis, linksmesnis ir kupinas staigmenų.
Dabar jau mūsų pačių vaikai užaugo, tai veikiausiai bus paskutinis toks renginys.
„Mažųjų prekeivių laukia gausios mūsų rėmėjų dovanos, o renginio metu bus skelbiamos įvairiausios nominacijos: „Daugiausiai suprekiavęs mažasis verslininkas“, „Jauniausias prekeivis“, „Turgelio patriotas“, „Gražiausia prekyvietė“, „Turgelio talentas“. Vaikus linksmins animatoriai, skambės muzika, o gera nuotaika garantuota visai šeimai“, – kalbėjo R. Ladyšienė.
Šiųmetis Vaikų turgelis, anot organizatorių, turėtų būti pats geriausias, šventę sujaukti gali nebent tik oras.
Moteris teigė, kad labai verta apsilankyti Vaikų turgelyje, nes čia bus galima labai kokybiškus žaislus įsigyti daug pigiau.
Renginys vyks rugpjūčio 30-ąją, sekmadienį, nuo 11 iki 14 valandos, Danės skvere.
Turgelį organizuoja „Veiklių mamų klubas“.
Veiklių mamų veiklos
Pasak R. Ladyšienės, daugiau nei prieš 10 metų, 2015-ųjų gruodį, vilnietė Gitana įkūrė „Veiklių mamų klubą“.
„Jos siekis buvo, kad visuose šalies miestuose tas klubas atsirastų ir veiktų. Pradžioje klubai įsikūrė Vilniuje, Kaune, Mažeikiuose, Klaipėdoje ir kitur. Klaipėdoje klubo filialo atidarymas įvyko 2015 m. gruodžio 19 d. Klubo filialai veikė beveik visuose miestuose, bet po kelerių metų liko tik Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje, galiausiai uostamiestyje liko vienintelis“, – pasakojo Rimantė, pajuokavusi, kad turbūt pajūryje gyvena veikliausios Lietuvos mamos.
R. Ladyšienės teigimu, per tą dešimtmetį klubo tikslas buvo suteikti moralinį palaikymą ir ištraukti iš buities tas mamas, kurios yra vaiko auginimo atostogose, kurios tik susilaukusios vaikelių, ar kurios augina mažylius, bet kartu ir dirba ar kuria verslus.
„Norėjome parodyti, kad net auginant vaikus, visur galima spėti ir net padėti kitiems. Labai norėjome išjudinti mamas, kurios, išėjusios į vaiko priežiūros atostogas, neužstrigtų buityje, nes paskui labai sunku grįžti į darbus. Mūsų klube kiekviena turėjo galimybe realizuotis, kiekviena turėjo savo kuruojamą sritį. Kažkuri buvo atsakinga už viešą administravimą, kažkuri – už renginių kuravimą ar už naujų narių priėmimą. Kasmet rinkdavome vis naują klubo prezidentę, kad ji save išmėgintų ir šioje pozicijoje“, – pasakojo Rimantė.
Norėtų rasti pamainą
Per tą dešimtmetį mamos dalyvavo daugybėje renginių, išklausė ne vieną seminarą, kuriuose diskutuota – duoti vaikams pinigų ar ne, ką daryti su žaislais, kurių jau nebereikia.
Taip esą ir kilo Vaikų turgelio idėja, juolab visur su mamomis nuolatos dalyvaudavo ir jų vaikai.
„Nusprendėme, kad ir vaikams reikia leisti pasireikšti. Juos irgi reikėjo išmokyti, kaip atsisveikinti su savo žaislais. Todėl nusprendėme organizuoti turgelį, kad vaikai parduotų tuos žaislus, su kuriais nebežaidžia. Juolab jais kitas vaikas dar galės pasidžiaugti. O už gautus pinigus bus galima įsigyti kažkokį naują žaislą. Taip sumanėme ugdyti vaikų verslumą“, – kalbėjo Rimantė.
„Veiklių mamų klubo“ atstovės teigimu, vaikams idėja labai patiko, jie noriai įsitraukė į šį pusiau žaidimą.
Pastaraisiais metais šitam renginiui jau ruošdavosi visa šeima, pasirūpindavo lentynomis, kad parduodami žaislai būtų pateikti kuo patraukliau.
„Dabar jau mūsų pačių vaikai užaugo, tai veikiausiai bus paskutinis toks renginys. Mums poreikio tolesnei veiklai nebėra. Turėtų atsirasti naujų veiklių mamų, kurios perimtų mūsų darbus. Pamenu, kai įsikūrė klubas, vien Klaipėdoje buvo apie 100 narių. Vienos pabuvo trumpiau, kitos ilgiau, kiekviena pasiėmė iš mūsų, ko jai reikėjo – žinių, energijos, draugystės. Bet kažkas turi palaikyti klubą, reikalingas aktyvisčių branduolys. Reikia iniciatorių, kurios suburtų, įtrauktų, motyvuotų ir iš tos buities ištrauktų kitas mamas. Mes perduotume joms savo įgaliojimus su didžiausiais palinkėjimais“, – teigė Rimantė.
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