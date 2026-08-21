 „Shodan“ auklėtiniams – juodieji diržai

„Shodan“ auklėtiniams – juodieji diržai

2026-08-21 14:25 diena.lt inf.

Rugpjūtį Lietuvos karate kyokushin federacijos organizuotoje tarptautinėje karatė stovykloje „Kelias į juodą diržą 2026“ vyko kvalifikacinių diržų egzaminai. Juose savo meistriškumą išbandė ir vienuolika karatė mokyklos „Shodan“ auklėtinių: sėkmingai įveikę egzaminų išbandymus, jie žengė svarbų žingsnį savo karatė kelyje.

Reikšmė: kiekvienam karatistui juodasis diržas – svarbus pasiekimas, simbolizuojantis sukauptas žinias ir įgytą meistriškumą.
Reikšmė: kiekvienam karatistui juodasis diržas – svarbus pasiekimas, simbolizuojantis sukauptas žinias ir įgytą meistriškumą. / A. Barzdžiaus nuotr.

Kiekvienam karatistui juodasis diržas – reikšmingas pasiekimas, simbolizuojantis ne tik sukauptas žinias ir įgytą meistriškumą, bet ir daugelį metų trukusį darbą, discipliną, atkaklumą bei nepalaužiamą valią.

Šį svarbų etapą savo karatė kelyje pasiekė Augustas Ambrazaitis, Karolina Radžiūnaitė, Timofej Fiodorov, Jonas Stanevičius, Povilas Mačiutis, Dominykas Riauba, Natalija Bagrova ir Dovilė Girdžijauskaitė.

„Jūs tapote gyvu įrodymu, kad svajonės išsipildo, kai jų siekiama ryžtingai ir kantriai. Jūsų pavyzdys – įkvėpimas visai mūsų bendruomenei: vaikams, tėvams ir treneriams“, – auklėtinių pasiekimais po egzaminų džiaugėsi karatė mokyklos „Shodan“ klubo vadovas Lukas Kubilius.

Treneriai taip pat nuoširdžiai sveikino ir tuos karatė mokyklos auklėtinius, kurie sėkmingai toliau žengia šiuo karatė keliu: Emiliją Stanevičiūtę (išlaikė 3 kyu – žalias diržas su ruda juostele) bei Austėją Macikaitę (išlaikė 2 kyu – rudas diržas).

Vasaros stovykla buvo ne tik egzaminų išbandymas, bet ir puiki galimybė tobulėti.

Sportininkai gilino technines žinias, tobulino kovinius įgūdžius ir kaupė naują patirtį.

Kartu su klubo sportininkais savo meistriškumą stovykloje tobulino Rima Barusaitė, Gratas Tamošiūnas ir Donatas Zeigis.

Klubo vadovai ir treneriai nuoširdžiai dėkoja visiems tėveliams, šeimos nariams ir artimiesiems, kurie lydėjo sportininkus nuo pirmųjų žingsnių iki šios ypatingos jiems akimirkos.

Karatė – ne tik diržai ar pergalės. Tai – gyvenimo kelias, ugdantis discipliną, pagarbą, atsakomybę ir nuolatinį tobulėjimą.

Todėl kiekvienas naujas diržas tampa ne finišu, o dar vienu žingsniu į priekį, siekiant dar didesnių tikslų – tiek sporte, tiek gyvenime.

Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.

Šiame straipsnyje:
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