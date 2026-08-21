„Shodan“ auklėtiniams – juodieji diržai

Kiekvienam karatistui juodasis diržas – reikšmingas pasiekimas, simbolizuojantis ne tik sukauptas žinias ir įgytą meistriškumą, bet ir daugelį metų trukusį darbą, discipliną, atkaklumą bei nepalaužiamą valią.
Šį svarbų etapą savo karatė kelyje pasiekė Augustas Ambrazaitis, Karolina Radžiūnaitė, Timofej Fiodorov, Jonas Stanevičius, Povilas Mačiutis, Dominykas Riauba, Natalija Bagrova ir Dovilė Girdžijauskaitė.
„Jūs tapote gyvu įrodymu, kad svajonės išsipildo, kai jų siekiama ryžtingai ir kantriai. Jūsų pavyzdys – įkvėpimas visai mūsų bendruomenei: vaikams, tėvams ir treneriams“, – auklėtinių pasiekimais po egzaminų džiaugėsi karatė mokyklos „Shodan“ klubo vadovas Lukas Kubilius.
Treneriai taip pat nuoširdžiai sveikino ir tuos karatė mokyklos auklėtinius, kurie sėkmingai toliau žengia šiuo karatė keliu: Emiliją Stanevičiūtę (išlaikė 3 kyu – žalias diržas su ruda juostele) bei Austėją Macikaitę (išlaikė 2 kyu – rudas diržas).
Vasaros stovykla buvo ne tik egzaminų išbandymas, bet ir puiki galimybė tobulėti.
Sportininkai gilino technines žinias, tobulino kovinius įgūdžius ir kaupė naują patirtį.
Kartu su klubo sportininkais savo meistriškumą stovykloje tobulino Rima Barusaitė, Gratas Tamošiūnas ir Donatas Zeigis.
Klubo vadovai ir treneriai nuoširdžiai dėkoja visiems tėveliams, šeimos nariams ir artimiesiems, kurie lydėjo sportininkus nuo pirmųjų žingsnių iki šios ypatingos jiems akimirkos.
Karatė – ne tik diržai ar pergalės. Tai – gyvenimo kelias, ugdantis discipliną, pagarbą, atsakomybę ir nuolatinį tobulėjimą.
Todėl kiekvienas naujas diržas tampa ne finišu, o dar vienu žingsniu į priekį, siekiant dar didesnių tikslų – tiek sporte, tiek gyvenime.
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