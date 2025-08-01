Darželiuose – beveik tūkstantis laisvų vietų

„Kas atsitiko? Visoje Respublikoje tas pats atsitiko – Kaune yra 2 tūkst. laisvų vietų, Vilniuje – 600, Klaipėdoje – apie 900. Mieste yra 45 ikimokyklinės įstaigos, kai padalijame iš visų, gaunasi iki 20 laisvų vietų. Tai nėra kritinė riba“, – teigė Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskienė.
Vedėjos teigimu, visi vaikų darželiai uostamiestyje funkcionuoja ir nėra nuostolingi.
Mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus mažėjimo tendencijos fiksuojamos visoje Lietuvoje.
„Kol kas Klaipėdos darželiuose dar vyksta priėmimas, bet galiausiai, manau, po to liks apie 700 laisvų vietų. Toks skaičius buvo ir pernai. Klaipėda yra toks miestas: pietinė dalis tuštėja, šiaurinė – pilna“, – kalbėjo V. Bubliauskienė.
Remiantis statistika, šalyje mažiau esą yra ir suaugusiųjų, kurie galėtų turėti ikimokyklinio amžiaus vaikų.
„Visos įstaigos šiuo metu turi sukomplektuotas grupes, bet jos nėra maksimaliai užpildytos. Grupės gali būti sukomplektuotos minimaliai, optimaliai ir maksimaliai. Šiuo metu pietinėje miesto dalyje yra įstaigų, kuriose yra minimaliai sukomplektuotų grupių, kokios leistinos pagal teisės aktus“, – teigė V. Bubliauskienė.
Grupėse nuo 1 iki 3 metų amžiaus numatytas maksimalus vaikų skaičius yra 15, vyresniųjų grupėse – 20 vaikų.
Šiuo metu darželyje „Pušaitė“ yra 32 laisvos vietos, „Giliuke“ – 21, „Aitvarėlyje“ – 35, „Alksniuke“ – 29, „Bangelėje“ – 41, „Nykštuke“ – 43, „Pakalnutėje“ – 42.
Laisvų vietų yra beveik kiekviename Klaipėdos darželyje.
