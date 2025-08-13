Jaunasis pianistas – kylanti žvaigždė

Išsiskyrė nuo mažumės
E. Balsio menų gimnazijos fortepijono mokytoja metodininkė Valdonė Kučinskienė pasakojo, kad prieš aštuonerius metus vaikų darželiuose ieškant talentingų muzikalių vaikų pastebėjo Aroną.
„Tarsi likimas pastūmėjo tą vaiką į mano rankas. Aš į jį iš karto atkreipiau dėmesį gal ne tiek dėl muzikinių polinkių, jis man pasirodė labai įdomus, komunikabilus. Ir paskui jau pirmokas jis netikėtai pravėrė mano klasės duris. Tada širdį nusmelkė jausmas, kad tai man skirtas vaikas“, – pasakojo mokytoja.
Mokytoja tvirtino, kad Aronas tuomet buvo išskirtinis savo smalsumu, jis domėjosi viskuo, ne tik muzika, bet ir kitomis sritimis, todėl su juo būdavo labai įdomu bendrauti.
„Aronas yra kitoks, jis jau nuo pradžių domėjosi ir kitais kūriniais, ne tik tais, kuriuos turėjo išmokti groti. Tokį mokinį sutikau pirmąkart. Dažniausiai vaikai, net ir labai stropūs, tik išmoksta, kas jiems užduota, o papildomai tikrai nieko neprašo. Aronas išsiskyrė iš kitų“, – neslėpė V. Kučinskienė.
Scena – sava stichija
Aronas jau nuo antros klasės pradėjo dalyvauti konkursuose, meistriškumo pamokose pas įvairiausius muzikos profesorius.
„Jis ne tik labai žingeidus ir talentingas, bet ir puikiai laikosi scenoje. Jam net geriau sekasi groti prieš publiką nei klasėje vienam. Kiti vaikai paprastai labai jaudinasi, nes tai yra papildomas stresas, o jis, priešingai, scenoje groja geriau. Jam labai patinka plojimai, publikos dėmesys, jį tai užveda“, – kalbėjo jaunojo pianisto mokytoja.
Paradoksalu, kad unikalių gabumų muzikai turintis Aronas – ne iš muzikų šeimos. Mokytojos teigimu, didelę įtaką vaiko tobulėjimui turi būtent šeimos palaikymas.
„Mokant vaiką groti yra labai svarbus vadinamasis trio – mokytojas, vaikas ir mama. Arono mama labai stipriai palaiko sūnų ir padeda jam mokytis“, – pabrėžė V. Kučinskienė.
Pasaulinio lygio konkurentai
Vienas sunkiausių dalykų pradedančiajam muzikantui – muzikinio teksto įsisavinimas.
Mokytojos teigimu, ir Aronui tai nebuvo labai lengva, tačiau jis turi labai gerą atmintį ir muzikinį kūrinio pojūtį.
„Išdėstau, sustrateguoju ir jis labai greitai pagauna esmę. Kitiems vaikams ne taip gerai tai sekasi. Kiekvienas konkursas jam yra stimulas mokytis ir jam ruoštis. Kai kiti vaikai kratosi bet kokių konkursų, tai Aronas nori juose dalyvauti. Ir tų konkursų yra labai daug, dalyvaujame daugiausia prestižiniuose tarptautiniuose konkursuose. Pavyzdžiui, dabar vykstantis Druskininkuose „Muzika be sienų“, kur pasirodymas scenoje trunka 20 minučių, reikia pagroti penkis didelius kūrinius. Mano nuomone, savo gebėjimais Aronas prilygsta studentui, bet ne aštuntos klasės mokiniui“, – kalbėjo V. Kučinskienė.
Jis tikrai galėtų tapti netgi pasaulinio lygio pianistu. Aišku, tas kelias labai nelengvas, bet jis daro viską, kad tai pasiektų.
Liepą Aronas dalyvavo labai aukšto pasaulinio lygio pianistų konkurse Austrijoje Vienoje – klasikinės muzikos Mekoje – ir laimėjo II prizą bei piniginę premiją.
Konkurse dalyvavo 27 pasaulio šalių atstovai, tarp jų – japonai, pietų korėjiečiai, amerikiečiai ir kiti.
„Konkursas tikrai buvo labai rimtas, ir tai, kad jame nuskambėjo Lietuvos vardas, manau, tikrai neeilinis įvykis. Aronas didžiavosi, kad šalia L. van Beethoveno, F. Liszto kūrinių turėjo galimybę pasauliui pagarsinti ir M. K. Čiurlionio kūrinius. Juos atliko konkurse ir laureatų koncerte pačioje seniausioje Vienos koncertų salėje (Musikverein Wien), kurioje koncertuoti – visų klasikinės muzikos atlikėjų svajonė“, – teigė mokytoja.
Toliau mokysis Vilniuje
Aronas iš viso jau yra 30 tarptautinių konkursų laureatas (taip pat Ispanijoje ir Turkijoje), praėjusią vasarą grojo 772 Klaipėdos gimtadienio renginyje, kur buvo apdovanotas mero padėka už Klaipėdos miesto vardo garsinimą pasaulyje, koncertavo Vilniaus Rotušėje, Vilniaus ir Kauno filharmonijose, M. K. Čiurlionio festivalyje Palangoje ir Vilniuje bei kitur.
„Ar Aronas toliau susies savo gyvenimą su muzika, nežinau, nes jis domisi viskuo. Manau, kad ir jis pats dar negali atsakyti į tą klausimą. Bet aš, kaip mokytoja, labai to norėčiau. Jis tikrai galėtų tapti netgi pasaulinio lygio pianistu. Aišku, tas kelias labai nelengvas, bet jis daro viską, kad tai pasiektų“, – pabrėžė mokytoja.
Nuo rudens Aronas mokysis M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje Vilniuje, nes esą E. Balsio menų gimnazijoje jam nebėra konkurencijos, o vaikinui reikia tobulėti.
„Susitaikiau su tuo ir tam tikra prasme paleidžiu jį, kaip tą paukštelį, aišku, seksiu jo tobulėjimą iš toliau. Aš linkiu jam didžiausios sėkmės. Jis turi siekti aukštesnių tikslų, kur didesnė konkurencija, kur didesnė galimybė tobulėti. Prašiau tik, kad nepamirštu Klaipėdos, kad sugrįžtų čia koncertuoti“, – kalbėjo V. Kučinskienė.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
