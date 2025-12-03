Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklai – 55

Pradžia – labai kukli
Mokyklos paskirtis – išugdyti išsilavinusią, šviesią asmenybę.
Tam reikia žinių, kurios augančiai asmenybei padėtų įgyti gerą, visapusišką išsilavinimą, žinių, kurios lavintų ne tik kūną ir protą, bet ir vertingiausią bei subtiliausią žmogaus prigimties dalį – jausmus, ugdytų meilę gėriui ir grožiui.
Tokias žinias gali suteikti muzikos mokykla.
Apie auklėjamąją muzikos reikšmę taikliai liudija ir mūsų tautos iškilaus menininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mintys: „Muzika – tai Dievo pasiuntinys, pasiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, valyti jas nuo melų, nedorybių, pavydų, neapykantos.“
J. Kačinsko muzikos mokykla buvo įkurta berniukų choro „Gintarėlis“ pagrindu.
Įstaiga įsikūrė 1970 m. senamiestyje, kukliame name, ir buvo pavadinta Klaipėdos II muzikos mokykla.
Pirmaisiais metais mokykloje dirbo 21 mokytojas, mokėsi 157 mokiniai.
1972 m. mokyklą baigė 1-oji laida, kurią sudarė 3 absolventai – dvi pianistės ir akordeonistas.
Gausi įžymiųjų plejada
Mokykla pamažu augo, plėtėsi. Jai reikėjo didesnių patalpų. Teko dirbti vienu metu keliuose pastatuose skirtingose miesto dalyse.
Net keturis kartus mokykla keitė adresą, kol 1985 m. įsikėlė į naują, erdvų pastatą pietinėje miesto dalyje.
1995 m. mokyklai suteiktas kompozitoriaus, dirigento, pedagogo, Lietuvos nacionalinės premijos laureato ir Klaipėdos miesto garbės piliečio, tuo metu gyvenusio Bostone (JAV), J. Kačinsko vardas.
Šiuo metu mokykloje mokosi daugiau nei 800 mokinių, dirba virš 100 mokytojų.
Mokyklai vadovavo direktoriai: šviesaus atminimo Stanislovas Japertas – 1970–1991 m., Romualdas Garuckas – 1991–2015 m., nuo 2016 m. mokyklos vadovė – Jolita Šlajienė.
Tarp mokyklos absolventų – žymūs šalies žmonės: Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, buvęs Klaipėdos miesto meras, dabar Seimo narys Vytautas Grubliauskas, operos solistai Audrius Rubežius, Nida Grigalavičiūtė, Romanas Kudriašovas, Viktoras Gerasimovas, balerina Kristina Gudelytė, smuikininkas Bernardas Petrauskas ir kt.
Ieškanti ir besimokanti
Šiandien J. Kačinsko muzikos mokykla – moderni, nuolat ieškanti ir besimokanti.
Čia dirbantys pedagogai kūrybingi, mylintys savo darbą, ieškantys naujovių ir nuolat siekiantys tobulėjimo.
Nuoseklus mokinių ugdymo kokybės tobulinimas bei glaudžių tarpusavio santykių su ugdytiniais ir su jų tėveliais puoselėjimas – nuolatinis šios mokyklos mokytojų rūpestis.
Toks glaudus mokytojų, mokinių ir tėvų santykis daro ypač teigiamą įtaką mokymosi pasiekimams ir rezultatams.
Mokyklos gabiausieji turi galimybę išbandyti savo jėgas įvairiuose šalies ir tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose.
Patyrusių pedagogų ir jų auklėtinių darnus darbas visada demonstruoja puikų pasiruošimą ir profesionalumą konkursuose. Tad iš konkursų visada sugrįžtama su aukščiausiais įvertinimais.
Ir tai didele dalimi prisideda prie mokyklos vardo garsinimo. Toks mokyklos žinomumas į aukštesnį lygmenį pakelia ne tik jos įvaizdį, bet ir kuriamąją vertę.
Savo gražiais pasiekimais jaunieji muzikantai ir jų mokytojai pelnė miesto ir aukščiausių Lietuvos vadovų įvertinimą ir apdovanojimus.
Už nuoširdų atsidavimą ir meilę savo darbui mokyklos mokytojai su savo mokiniais ne kartą buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos prezidentų padėkomis.
Sunkumai netrukdo kūrybai
Mokykla – dukart Lietuvos liaudies kultūros centro apdovanojimo „Aukso paukštė“ laimėtoja.
Mokyklos direktorė J. Šlajienė apdovanota Klaipėdos miesto mero Arvydo Vaitkaus padėkomis: 2023 m. – „Už išskirtinį indėlį vadovaujant ugdymo įstaigai“, 2024 m. – „Už profesionalų vadybinį darbą“.
Jaunieji mokyklos talentai – tarptautinių paramos fondų – Mstislavo Rostropovičiaus ir Michel Sogny stipendininkai, „Lietuvos maximalistai“ keliskart stipendijų laimėtojai.
J. Kačinsko muzikos mokyklos bendruomenė – įvairių renginių – tarptautinių ir respublikinių konkursų ir festivalių bei projektų organizatorė ir dalyvė.
Mokykla šiemet išgyvena nemažus suvaržymus – vyksta įstaigos pastato renovacija, mokytojai dirba devyniose skirtingose miesto vietose.
Tačiau iškilę sunkumai nekliudo šios mokyklos mokytojų iniciatyvumui ir kūrybiškumui. Tad ir jubiliejinis koncertas tapo ne tik įspūdingu reginiu, bet ir demonstravo renginio aukštą meninį lygį bei išskirtinę organizatorių išmonę ir fantaziją.
Išradingai ir subtiliai parengtas bei puikiai surežisuotas renginio scenarijus kaitino salės atmosferą. Stiprus emocinis įspūdis jautresniam žiūrovui kėlė susižavėjimo jaudulį, priversdamas slapčia nušluostyti ištryškusią ašarą.
Mokyklos bendruomenė dėkoja renginio kūrybinei grupei ir visiems prisidėjusiems kuriant ir organizuojant jubiliejinį renginį.
Esame dėkingi visiems svečiams už sveikinimus ir gerus palinkėjimus, buvusiam mokyklos direktoriui R. Garuckui pasidalinus gražiais prisiminimais.
Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo ir sveikatos departamento direktorė Ingrida Urbonavičienė, perdavusi miesto mero Arvydo Vaitkaus sveikinimą mokyklai, išreiškė padėką direktorei bei visai mokyklos bendruomenei ir pasidžiaugė, kad mokykla savo aukštais pasiekimais garsina Klaipėdos miestą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
Naujausi komentarai