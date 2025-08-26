Klaipėdiečiai startuos Europos vaikų žaidynėse Čekijoje

Šiemet į Brno susirinks rekordinis dalyvių skaičius – 2,6 tūkst. sportininkų iš 23 Europos šalių.
Tai vienos didžiausių jaunųjų lengvaatlečių varžybų žemyne, kuriose rungiasi 2010–2014 m. gimę vaikai.
Europos vaikų žaidynės – tai ne tik aukšto lygio sporto renginys, bet ir unikali galimybė jauniesiems atletams išbandyti save tarptautinėje arenoje, pasisemti patirties, užmegzti naujų pažinčių bei pažinti kitas kultūras.
„Dalyvavimas Europos vaikų žaidynėse mums tampa tradicija – čempionate dalyvausime trečius metus iš eilės. Galimybė atstovauti mokyklai ir miestui tokio lygio varžybose jauniems sportininkams suteikia daug motyvacijos ir pasitikėjimo savimi, o didelis dalyvių skaičius ir konkurencija skatina kovoti ir siekti aukščiausių rezultatų“, – teigė komandos vadovė Vilmantė Gruodytė.
Europos vaikų žaidynės laikomos vienomis svarbiausių jaunųjų lengvaatlečių varžybų žemyne, jos kasmet pritraukia vis daugiau dalyvių.
Klaipėdos sportininkų dalyvavimas šiame renginyje – tai puiki galimybė garsinti miesto vardą tarptautinėje erdvėje, o kartu ir skatinti jaunimą rinktis sveiką bei aktyvų gyvenimo būdą.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
