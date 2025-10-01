Klaipėdoje surengta konferencija jaunimui: narkotikams – nulinė tolerancija

Į renginį susirinko daugiau nei 200 dalyvių: jaunimas, pedagogai, psichologai, policijos pareigūnai, tėvai ir su jaunimu dirbantys specialistai.
Čia vyko gyvos diskusijos apie tai, ką galime padaryti jau šiandien, kad priklausomybės nepaliktų žymės tarp jaunų žmonių.
„Visi buvome jauni, visi kėlėme išdaigas, bet yra klaidų, kurios palieka skaudžias pasekmes visam gyvenimui, ir jų daryti negalima. Todėl turime susitelkti, suglausti pečius ir rasti priemonių, padėsiančių apsaugoti jaunus žmones nuo šių spąstų“, – kalbėjo Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Renginio metu vyko diskusija „Narkotikai tarp jaunų žmonių: priežastis ar pasekmė?“.
Joje savo įžvalgomis dalijosi Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos moksleivis Styvas Vizberkis, pabrėžęs jaunų žmonių santykių svarbą artimoje aplinkoje.
„Yra daug priežasčių, kodėl jaunimas griebiasi narkotikų, cigarečių ar alkoholio. Viena jų – tėvų pavyzdys. Jei tėvai patys rūko ar vartoja alkoholį, vaikai linkę juos imituoti. Svarbi ir mokyklos aplinka, draugai. Neretai vyresni mokiniai tampa neteisėtos prekybos tarpininkais, o mokyklos ne visada į tai reaguoja pakankamai griežtai. Jaunuoliai bijo kalbėti, nes jaučia spaudimą ir bijo pasekmių. Gyvenimo įgūdžių pamokos jiems atrodo nuobodžios, o informacija, į ką kreiptis pagalbos, ne visada pasiekiama“, – teigė S. Vizberkis.
Moksleivio mintims pritarė ir Klaipėdos psichikos sveikatos centro vyriausioji gydytoja Aistė Leleikienė, pabrėžusi, kad viena pagrindinių priežasčių, skatinančių jaunuolius vartoti narkotines medžiagas, yra būtent santykiai šeimoje.
Pasak Klaipėdos miesto policijos komisariato viršininko Gintauto Pocevičiaus, viena didžiausių problemų – greitai kintančios technologijos.
„Technologijos sparčiai keičiasi, o narkotikų platintojai jas išnaudoja. Jaunuoliai šiandien gali įsigyti medžiagų net nematydami pardavėjo. Policija tobulina savo pajėgumus, bet problema išlieka didelė“, – pabrėžė G. Pocevičius.
Diskusijose taip pat buvo kalbama apie tai, kaip tėvams užmegzti ryšį su Z karta, ką pataria ekspertai ir kokius sprendimus patys jauni žmonės mato prevencijos srityje.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
