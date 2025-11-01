Olimpiadoje – jaunųjų matematikų varžytuvės

Į Klaipėdos universiteto (KU) organizuotą matematikos olimpiadą pakviesti Vakarų Lietuvos bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų 5–10 klasių mokiniai.
Norėdami dalyvauti universiteto olimpiados etape, pirmiausia jie turėjo įveikti atrankas savo mokyklose, vėliau – ir savivaldybių etape, tad KU auditorijose susitiko geriausi iš geriausių jaunųjų matematikų.
Uždaviniams išspręsti dalyviams buvo skirtos dvi valandos.
Kol mokiniai sprendė uždavinius, mokytojams buvo pasiūlyta profesinio tobulėjimo programa. Jie dalyvavo seminare ir klausėsi Klaipėdos universiteto dėstytojų pranešimų.
Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (jūros) šaulių 3-iosios rinktinės atstovai mokiniams vedė edukacines veiklas apie pirmosios pagalbos suteikimą, mini dronų galimybes patalpose bei šaulių ekipuotę.
Tokios veiklos padėjo praplėsti olimpiados turinį ir sudarė galimybę mokiniams susipažinti su praktiniais įgūdžiais, reikalingais šiuolaikiniame pasaulyje.
Tarp penktos klasės mokinių I vieta ir KU taurė atiteko Vyteniui Narkevičiui, Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos moksleiviui, kurį ruošė mokytoja Eglė Ričkuvienė.
II vieta – Dominykui Grabažiui iš Mažeikių Kalnėnų progimnazijos (mokytoja Ilona Liutkutė-Žiaugienė), III vieta – Rojui Unguraičiui iš Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos (mokytoja Edita Bastienė).
Tarp šeštokų I vieta ir KU taurė atiteko Alisijai Sliževskaja iš Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos (mokytoja Alma Maskolaitienė).
II vieta – Augustei Čekytei, Mažeikių Pavasario progimnazijos moksleiviai (mokytoja Violeta Rakejevienė), III vietos laimėtojas – Motiejus Girčius iš Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos (mokytoja Alma Meila Tamulionienė).
Septintų klasių nugalėtoju tapo ir KU taurę laimėjo Herkus Kovalenko iš Klaipėdos licėjaus (mokytojos Snieguolė Stakvilionė ir Virginija Baronienė), II vieta atiteko Ainiui Žukauskui iš Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos (mokytoja Oksana Kokorevič), o III vietos laimėtoja tapo Arijielė Stonkutė iš Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos (mokytoja Eglė Ričkuvienė).
Tarp aštuntokų geriausias matematikas – Martynas Leščiukaitis iš Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos (mokytoja Janina Stepušaitienė), jam atiteko I vieta ir KU taurė.
II vietos laimėtojas – Justinas Kimtys iš Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos (mokytoja Jolanta Plesevičienė), III vieta atiteko Matui Jakštui iš Telšių „Kranto“ progimnazijos (mokytoja Rima Stirblienė).
Devintos klasės nugalėtoju tapo, pirmą vietą ir KU taurę laimėjo Aleksandras Baranauskas iš Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos (mokytoja Donata Galeckienė), II vieta atiteko Justinui Žičkui iš Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos (mokytoja Roma Petrošienė).
III vietą pelnė Aistė Narutavičiūtė, taip pat R. Petrošienės mokinė iš Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos.
Dešimtos klasės nugalėtojai – I vieta ir KU taurė teko Matui Joriui Normantui iš Klaipėdos licėjaus, II vieta – Eduardui Knietai, taip pat iš Klaipėdos licėjaus. Abu jaunuosius matematikus paruošė mokytoja Jūratė Gedminienė.
III vietą laimėjo Airidas Kotiukas iš Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos (mokytojas Vytautas Narmontas).
