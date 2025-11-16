Apranga, liudijanti profesijos grožį

Teikia pasididžiavimo
Kolekcijos autorė, žinoma dizainerė Agnė Kuzmickaitė sako, kad, kuriant šią aprangą, jos firminis drugelio simbolis tapo ne tik vizualiu, bet ir prasminiu akcentu – orumo ir pokyčio ženklu. Tarsi priminimu, kad juo puoštais drabužiais vilkintys žmonės savo darbu atneša grožio į senjorų kasdienybę.
Ši kolekcija – simboliška padėka individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialines paslaugas senjorų namuose, kasdien savo darbu kuriantiems oresnę ir visavertiškesnę senatvę.
„Norėjome sukurti drabužių, kurie ne tik puošia, bet ir teikia pasididžiavimo. Tai atpažįstamumo simbolis, liudijantis profesijos vertę ir grožį. Matome, kokie reikšmingi yra žmonės, dirbantys su senjorais, matome jų darbo prasmę. Norime, kad šios srities žmones ryškiau pamatytų ir visuomenė“, – sako „Senjoro“ organizacijos vadovė Rugilė Bitautaitė.
Kolekciją sudaro žalsvos spalvos klasikiniai marškinėliai, kurių apykaklę puošia išsiuvinėtas drugelio sparnų motyvas, ir tamsiai žalios spalvos jaukus džemperis su užtrauktuku bei drugelio formos atlenkiama apykakle. Abu drabužiai pasižymi patogumu, jaukumu ir elegancija, leidžiančia darbuotojams jaustis profesionaliai ir oriai.
Atpažįstamas simbolis
„Sulaukusi pasiūlymo prisidėti prie šio projekto nė akimirkos nesuabejojau. Ši tema man labai artima – esu vyresnių tėvų vaikas, todėl pačiai teko rūpintis savo tėvais ir seneliais. Gerai suprantu, kokia svarbi yra pagalba vyresniems žmonėms. Norėjosi, kad šie drabužiai suteiktų šilumos ne tik juos dėvintiems, bet ir senjorams, su kuriais jie kasdien bendrauja“, – sako dizainerė A. Kuzmickaitė.
Dizainerė drabužiuose panaudojo savo kūrybos simbolį – drugelio motyvą, kuris šioje kolekcijoje atsikartoja džemperių apykaklėse ir marškinėlių kaklo linijoje.
„Kadangi ši apranga skirta dirbantiems su vyresnio amžiaus žmonėmis, norėjosi jai suteikti jaukumo ir klasikos – taip atsirado apykaklės elementas. Jis tradiciškai asocijuojasi su klasikine apranga ir suteikia drabužiui tvarkos ir harmonijos. Tad natūraliai gimė drugelio sparnų apykaklės motyvas, kurį perkėliau tiek ant džemperio, tiek ant marškinėlių“, – dalijasi dizainerė.
Daugiau nei uniforma
Senjorams socialines paslaugas namuose teikiantys individualios priežiūros darbuotojai atlieka daug skirtingų darbų: padeda senjorams buityje, palydi į gydymo įstaigas, pasivaikščioti ar net į renginius. Todėl buvo siekiama sukurti aprangą, kurį tiktų įvairioms darbo akimirkoms.
Šių drabužių paskirtis – ne tik funkcionalumas, bet ir vizualinis orumo ženklas, simbolizuojantis profesijos vertę.
Norėjosi, kad šie drabužiai suteiktų šilumos ne tik tiems, kurie juos dėvi, bet ir senjorams, su kuriais jie kasdien bendrauja.
„Paklausite, kodėl ne tiesiog uniformos? Mes tikime, kad jas dėvintys žmonės yra daugiau nei tiesiog darbuotojai. Jie – senjorų kasdienybės herojai, o jų darbas yra be galo vertingas. Todėl drabužis toks, kad šiai profesijai suteiktų prestižo, puoštų“, – sako R. Bitautaitė.
Ši kolekcija – dalis „Senjoro“ organizacijos komunikacijos kampanijos „(Ne)matomi senjorų kasdienybės herojai“, kviečiančios iš arčiau pažvelgti į žmones, kurių kasdienis darbas kuria orią ir visavertę senatvę. Šia kampanija siekiama didinti individualios priežiūros darbuotojų profesijos prestižą, parodyti šio darbo vertę ir reikšmingumą mūsų senėjančioje visuomenėje.
