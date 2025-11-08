Dizaineriui Kęstučiui Lekeckui – svarus tarptautinis apdovanojimas

Iškilminga apdovanojimų ceremonija vyko Italijoje, Komo mieste, Teatro Sociale. Šis istorinis teatras, pastatytas XIX a., laikomas neoklasikinio stiliaus architektūros šedevru ir garsėja prabangiais freskų dekorais. K. Lekecką sužavėjo elegantiški pastato balkonai ir subtili scenos architektūra.
Laureatai dalyvavo iškilmingoje „Gala Night“ raudonojo kilimo ceremonijoje, kurioje buvo kviečiami į sceną atsiimti apdovanojimus ir pristatyti savo kūrybą pasaulinei auditorijai.
Pasak K. Lekecko, jo kolekcija yra įkvėpta besikeičiančio pasaulio konteksto – vykstančių ir bręstančių karinių konfliktų ir įtakingų asmenų pastangų perbraižyti žemėlapius.
„Dažnai svarbūs tvarumo klausimai tokiame fone nustumti į antrą planą, todėl per meną, madą ir gamybos procesus siekiama parodyti savo požiūrį, skatinti apmąstyti pasirinkimus ir globalių pokyčių padarinius“, – sako dizaineris.
Kolekcijos estetika, jo teigimu, primena tolstančios Žemės vaizdus, kur pastatai, gatvės ir automobiliai palaipsniui nyksta, lieka tik geometriniai kontūrai, primenantys siuvinius, sudarytus iš mažų skirtingų audinių gabalėlių.
Įamžinti šį dizainerio sumanymą fotosesijoje padėjo fotografė Miglė Golubickaitė, plaukų stilistė Kristina Gorodeckienė, modelis Samuele Francesconi iš agentūros „MBOYS Agency“ ir asistentė Alina Kusaitė.
„Paltai gaminami iš siuvimo pramonės atliekų, naudojamos tik aukščiausios kokybės natūralios vilnos medžiagos, tokios kaip merino, kašmyro, alpakos. Jungiant medžiagų gabalėlius atsigręžiama ir į Lietuvos tautinį paveldą, pasitelkiamos senosios skiautinių technikos. Skirtingų spalvų atspalvių, struktūrų ir faktūrų audiniai sukuria tarsi žemėlapio vaizdą, matomą iš paukščio skrydžio, kuris simbolizuoja sudėtingą pasaulio situaciją ir poreikį perbraižyti kiekvieno iš mūsų minčių žemėlapius siekiant tvaresnės ateities“, – sako K. Lekeckas.
„A’ Design Award“ yra vienas didžiausių ir įtakingiausių pasaulyje dizaino apdovanojimų, skirtas išskirtiniams kūrybiniams pasiekimams įvairiose kategorijose – nuo mados ir produktų dizaino iki architektūros ir komunikacijos.
Dalyvauti konkurse gali bet kurios šalies atstovai, o vertinimas vyksta griežto anoniminio proceso metu. Komisiją sudaro daugiau nei 300 ekspertų – žinomi dizaineriai, akademikai, žiniasklaidos atstovai ir verslo lyderiai, kurie vertina inovatyvumą, estetinę vertę, funkcionalumą, tvarumą ir socialinę atsakomybę. Konkurencija yra itin didelė, kasmet dalyvauja tūkstančiai kūrėjų, todėl kiekvienas nugalėtojas turi įveikti daugybę stiprių pretendentų.
Reikšmingą apdovanojimą laimėjusi kolekcija „Undiscovered Landscapes“ jau viešėjo Komo mieste vykusioje geriausių dizaino darbų parodoje ir Niujorko kasmetėje parodoje „40×40 Design Exhibition“.
Dizaineris K. Lekeckas yra pelnęs ne vieną tarptautinį apdovanojimą, tačiau dabartinis jo kūrybos įvertinimas pabrėžia išskirtinę autoriaus poziciją pasauliniame dizaino lauke. Tai jau antrasis Lietuvos kūrėjo pasiekimas „A’ Design Award“ istorijoje – 2021 m. jis pelnė aukso medalį už kolekciją „Re Created Sustainable Suite“, kuri taip pat buvo pagaminta iš siuvimo atliekų, demonstruojant, kad tvarumas ir estetiškumas gali susijungti į elegantišką, aukštos klasės dizainą.
„Man svarbu, kad kūryba nebūtų tik konkursinė ar vienkartinė. Siekiu, kad ji natūraliai pereitų į kasdienai pritaikomus sprendimus“, – sako K. Lekeckas.
