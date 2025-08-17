Po kirčio grožio pasaulyje – įspėjimas dėl kainų kilimo

Utenoje dirbanti manikiūro meistrė naujienų portalui LNK.LT teigė, kad ši žinia sukėlė tikrą sąmyšį ir nerimą dėl ateities. Anot jos, šių pokyčių įsigaliojimui buvo skirtas itin trumpas laikotarpis.
„Mano nuomone, laiko turėjo būti duota bent iki sausio mėnesio, kad būtų galima sklandžiai atsisakyti šių produktų“, – tvirtino pašnekovė.
Ji pabrėžė, kad dauguma meistrių turi daug priemonių, kurių sudėtyje yra TPO medžiagos. Grožio specialistė taip pat papasakojo, kokie nuostoliai laukia.
„Pavyzdžiui, meistrė, turinti apie 200 spalvų (vidutinė kaina – 10 eurų už vieną), 20 naudojamų bazių ir topų (15 eurų už vienetą) ir bent penkis atsarginius buteliukus, jau priversta išmesti produktų už mažiausiai 2 tūkst. 375 eurų“, – nurodė grožio specialistė.
Moteris įspėjo apie galimą kainų augimą.
„Tokie nuostoliai yra reikšmingi, o situacija tvarumu tikrai nekvepia. Klientės tikrai gali būti pasiruošusios už paslaugas mokėti daugiau, nes neabejoju – kainas kels kiekviena meistrė“, – įsitikinusi pašnekovė.
Tokie nuostoliai yra reikšmingi, o situacija tvarumu tikrai nekvepia.
Pasak grožio specialistės, išmetus priemones, kurios turi TPO medžiagos, teks įsigyti visiškai naujas. Ji pridūrė, kad pagal naujus reikalavimus medžiagos, neturinčios HEMA ar TPO, yra brangesnės, o jų pasirinkimas rinkoje – labai ribotas.
„Kokybiškos bazės ar topai gali kainuoti 20 eurų ir daugiau, o spalvos – nuo 15 eurų už vienetą. Tai reiškia, kad minimali spalvų paletė, bazės ir topai meistrui kainuos bent 1,5 tūkst. eurų, kad jis galėtų dirbti toliau“, – tvirtino manikiūro specialistė.
Vilniuje dirbanti nagų meistrė Rūta LNK.LT portalui pasakojo, kad taip pat yra nusivylusi dėl duoto trumpo laikotarpio priemonėms sunaudoti.
„Jeigu būtų pranešta apie šį draudimą anksčiau, nebūčiau pirkusi tų priemonių per išpardavimus“, – aiškino pašnekovė.
Rūta teigė, kad jai apmaudu, jog teks išmesti daug priemonių. Ji pridūrė, kad dabar yra nusipirkusi jų daugiau, nes buvo išpardavimai. „Nusipirkau su ta mintimi, kad naudosiu, o dabar išeina taip, kad nespėsiu to padaryti. Jau geriau tuos pinigus būčiau išleidusi naujoms priemonėms, jau be draudžiamo TPO“, – kalbėjo moteris.
LNK.LT primena, kad fotoiniciatorius TPO yra cheminė medžiaga, leidžianti greitai ir kokybiškai geliui kietėti veikiant UV ar LED šviesai.
LNK Žinios jau anksčiau skelbė, kad dėl šio Europos Sąjungos draudimo rinkoje kilo sumaištis. Manikiūro ir pedikiūro meistrai dabar privalo keisti priemones per trumpą laiką.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Naujausi komentarai