Rudens šukuosenos – nuo melancholijos iki kašmyro švelnumo

Elegancija ir rafinuotumas
Anksčiau depresijos šukuosena rodė emocinį chaosą ir netvarką, o šį rudenį ji derinama su sąmoningu, elegantišku stiliumi. Kitaip tariant, ta pati „susivėlusi“ ar „natūrali“ šukuosena dabar atrodo ne kaip ženklas, kad žmogus blogai jaučiasi, o kaip madingas, apgalvotas pasirinkimas, kuris spinduliuoja eleganciją, o ne liūdesį. Netobulumo estetika transformuojasi į prabangų švelnumą, kuriame dera tikros emocijos ir rafinuotas stilius.
„Šį rudenį vietoj kraštutinių pokyčių siūloma rinktis subtilumą, jaukumą ir rudeninės šilumos įkvėptas paletes. Metas „kašmyro“ plaukams – spalvoms, kurios švelniai pereina iš tono į toną ir subtiliai pabrėžia natūralų grožį. Tai tarsi šviesiaplaukių ir brunečių klasikos tęsinys, tik dar minkštesnis ir artimesnis tikram gyvenimui“, – teigia kirpėja Viktorija Anikanovaitė.
Veidą rėminantys kirpčiukai – subtilus akcentas, suteikiantis veidui švelnumo. Tai puikus būdas atnaujinti įvaizdį be didelių pokyčių. Kirpčiukai gali siekti blakstienas arba būti lengvai sluoksniuoti. Abu variantai suteikia įvaizdžiui jaunatviškumo.
Svajojančioms apie tvarkingą, bet žaismingą šukuoseną, reikėtų atsigręžti į bob kirpimą – jis vėl grįžta į madą. „Tai elegantiška, bet „gyva“ šukuosena, kuri idealiai tinka prie rudeninių apykaklių ir šalikų“, – pastebi grožio meistrė.
Rudenį bus aktualus ir „Shag haircut“ (liet. netvarkingai iškarpyti sluoksniai) kirpimas, kuris suteikia plaukams charakterio ir primena laukinę roko estetiką. Ilgi ar vidutinio ilgio netvarkingai sluoksniais iškarpyti plaukai sukuria apimties ir judesio efektą. Pasak kirpėjos, ši šukuosena puikiai tiks toms, kurios mėgsta pūstas šukuosenas ir laukinį charakterį.
Trumpi ir glotnūs plaukai – minimalistinis, bet labai galingas įvaizdis. Jis dera prie aiškių siluetų, elegantiškos miesto mados. „Taip pat šaltuoju sezonu reiktų prisiminti ir 1960-ųjų retro stilių. Tuomet ypač populiarios buvo pūstos šukuosenos ir aukštai surišti plaukai, kurie suteikia teatrališkumo. Rafinuoti kuodai irgi bus populiarūs. Grįžta klasika, tinkanti tiek darbo susitikimui, tiek vakarienei prabangiame restorane. Juk klasika yra klasika ir ji niekada nenuvilia“, – pasakoja V. Anikanovaitė.
Kirpėja priduria, kad šis sezonas kviečia ne kovoti su savo plaukais, o priimti jų tikrąją formą, tad pirmenybė teikiama natūralioms tekstūroms. „Garbanos, bangos, natūralus tūris – viskas tik paryškinama!“ – akcentuoja pašnekovė.
Natūralus judesys
Vyrai rudenį liks ištikimi klasikiniam trumpam kirpimui. „Minimalizmas, kuriuo pasitikėjo ištisos kartos. Ypač trumpi, lengvai prižiūrimi plaukai, kuriuos galima formuoti patiems. Tobulas sprendimas tiems, kurie vertina tvarką ir aiškias linijas“, – sako kirpėja.
Tačiau „Modern crew“ (liet. modernus klasikinis trumpas kirpimas) taip pat ras savo vietą po rudens saule. Tai kirpimas, kai šonuose plaukai trumpesni, o viršugalvyje – ilgesni. „Kompromisas tarp tvarkos ir galimybės formuoti. Šį kirpimą renkasi vyrai, norintys atrodyti stilingai tiek kasdieniame gyvenime, tiek ypatingomis progomis“, – pastebi V. Anikanovaitė.
„Ivy League“ (liet. klasikinis koledžo kirpimas) – rafinuotas, bet neperkrautas kirpimas. Čia šonai šiek tiek patrumpinti, o viršuje paliekamas toks ilgis, kuris dar leidžia perskirti arba pakelti plaukų sruogas. Puikiai tinka tiems, kurie nori derinti akademinę eleganciją su šiuolaikiniu paprastumu.
Vidutinio ilgio bangos šį rudenį vyrams taip pat bus aktualios. V. Anikanovaitės teigimu, jos įvaizdžiui suteikia lengvumo, laisvės ir šiek tiek bohemiško nerūpestingumo. Sluoksniuotas kirpimas leidžia plaukams natūraliai kristi, be to, suteikia judesio ir charakterio. Tai šukuosena vyrams, kurie be didelių pastangų nori atrodyti stilingai.
Subtili spalvų paletė
„Šį sezoną plaukų spalvų pasaulyje ryškiausiai spindi du atspalviai – dūminė zomšinė brunetė ir kašmyrinė blondinė. Skirtingi, bet vienodai prabangūs, jie atspindi šio rudens nuotaiką: jaukumą, subtilų rafinuotumą ir švelnų prabangos prisilietimą“, – paaiškina V. Anikanovaitė.
Pasak kirpėjos, apibūdinimas „dūminė zomšinė brunetė“ yra tarsi subtilios prabangos manifestas. Tai gilus, daugiasluoksnis tamsiai rudas atspalvis su švelniais peleniniais pustoniais. Dūminė zomšinė brunetė sukuria efektą, kuris yra ir minkštas, ir modernus. Paslaptis slypi peleniniuose „lowlight“ (liet. tamsesnių sruogų įvedimas į plaukus). Tai sluoksniai, kurie įneša subtilų dūmo atspalvį į šilumą ir suteikia plaukams „brangios“ tekstūros pojūtį.
„Įsivaizduokite beveik kavos spalvos plaukus, kurie juda kartu su šviesa, primindami švelnią zomšinę medžiagą. Tai tikrasis tylios prabangos (angl. quiet luxury) atspindys – natūraliai prabangus, rafinuotas ir niekada neperdėtas. Tobula spalva toms, kurios nori atnaujinti brunetės šukuoseną be drastiškų pokyčių“, – priduria kirpėja.
Kašmyrinis tonas – tai kryptis, į kurią verta atsigręžti 2025 m. „Kašmyrinė blondinė dar žinoma kaip medaus blondinė. Kaip ir mėgstamiausias pūkuotas megztinis, ši spalva yra sodri, minkšta ir jauki. Čia kalbama apie švelnius smėlio atspalvius, sušildytus medaus pustoniais, su švelnia karamele, kuri sklandžiai įsilieja į sruogas. Rezultatas – prabangus, bet natūralus įvaizdis. Tobulas pasirinkimas, jei norite po truputį atsisveikinti su itin ryškiu blondinės įvaizdžiu ir pereiti prie švelnesnės, šiltesnės spalvos“, – teigia V. Anikanovaitė.
Tyli prabanga
2025 m. rudeniui skirta brunetės spalva yra įkvėpta tobulai suplakto „Espresso Martini“ kokteilio. Tai – gili, sodri, beveik juodai ruda spalva, kurioje subtiliai atsiskleidžia šokoladiniai, kavos ir karamelės atspalviai.
„Ji išlaiko rafinuotą blizgesį, tačiau taip pat atrodo natūraliai ir švelniai. „Espresso Martini“ brunetė nėra monotoniška – jos paslaptis slypi sluoksniuotuose tonų perėjimuose: nuo intensyvios, tarsi šviežiai maltos kavos bazės, iki švelniai šviesesnių gėrimo putą primenančių akcentų. Rezultatas – gylio turintis, judesyje gyvas plaukų atspalvis, kuris kiekvieną sruogą paverčia šviesos žaidimo dalimi. Tai ideali spalva toms, kurios nori, kad jų plaukai spinduliuotų tylią prabangą ir eleganciją“, – pabrėžia pašnekovė.
„Ginger spice“ (liet. varinis prieskonis) – rudens raudonų atspalvių karalius. „Mažiau oranžinės, daugiau sodrumo – taip apibūdinami naujausi rudens varinių tonų niuansai. Šį sezoną laukia pokytis: madingi bus subtilesni raudoni atspalviai, jie kupini gilumos ir šilumos. Tai spalvos, kurios išlieka ryškios, tačiau įgyja rudenišką charakterį – nuo rusvo kaštono iki prieskonių įkvėpto cinamono. Nors gali pasirodyti, kad varinė spalva yra tiesiog vienspalvis dažymas, tačiau čia eksperimentuoti galima įvairiais būdais. Varis gali būti visų plaukų pagrindas arba subtilios smulkios sruogelės, net pavienės sruogos. Viskas priklauso nuo asmeninio stiliaus. Tai ne tik spalva, bet ir rudens nuotaika. Ji šilta, jauki, rafinuota, tačiau ir gana drąsi, kad taptų sezono įvaizdžio akcentu“, – pasakoja kirpėja.
Gaivų gūsį rudenį įneš skandinaviškos blondinės šukuosena. Įkvėpta „Scandinavian hairline“ (liet. skandinaviško tipo šviesinimas aplink veidą) tendencijos, ši spalva rudeniui suteikia gaivos pojūtį, primenantį nardymą Baltijos jūroje.
„Skandinaviška blondinė – tai pelenų spalvos pagrindas, pereinantis į saulės nubučiuotus galiukus, o veidą subtiliai įrėmina pašviesintos priekinės sruogos ir šviesesni plaukų galai. Tai puikus pasirinkimas toms, kurios visą gyvenimą buvo blondinės, bet nori šiek tiek išgryninto, aukštesnės klasės įvaizdžio“, – rekomenduoja V. Anikanovaitė.
Lankelis ir kaspinas
Šį rudenį į mados sceną su trenksmu grįžta aksesuarai. Serialo „Liežuvautoja“ veikėjos Blair Waldorf įkvėpti lankeliai, koketiški kaspinai – visa tai tampa svarbiausiais rudens sezono akcentais.
„Tokie plaukų aksesuarai šį rudenį bus dėmesio centre. Plaukus puoš ir stori lankeliai, ir iš pirmo žvilgsnio gerokai per dideli kaspinai“, – sako kirpėja.
Plaukų aksesuarai visada yra puikus būdas išreikšti savo stilių ir lengvai atnaujinti įvaizdį.
„Nesvarbu, ar rinksitės subtilų juodą lankelį, ar drąsiai segsite per didelį atlasinį kaspiną, šį sezoną aksesuarai taps lengviausiu būdu transformuoti šukuoseną ir suteikti jai žaismingumo ar prabangos“, – priduria V. Anikanovaitė.
Plaukų priežiūros revoliucija
Plaukų priežiūra tampa sąmoningesne, individualizuota ir orientuota į sveikatą. Nuo naktinių drėkinimo procedūrų iki augalinės kilmės priemonių ir tvarių pakuočių – tai tendencijos, kurios formuoja ateities plaukų priežiūrą.
„Įkvėptas odos priežiūros pasaulio, naktinis drėkinimo metodas plaukams suteikia naują gyvenimą. Procedūra paprasta: ant plaukų užtepama maitinamojo aliejaus ar kremo, jie apvyniojami, o drėkinimas veikia per visą naktį. Rezultatas – minkšti, elastingi plaukai be sausų galiukų. Rinkitės argano, ricinos ar kokosų aliejų, o prieš miegą plaukus uždenkite šilkine skarele ar kepuraite. Rudens vėjas ir šildymas sausina plaukus, todėl būtina juos maitinti aliejais, naktinėmis kaukėmis arba serumu su keramidais“, – pataria kirpėja.
Ekologiška kryptis jau seniai nebėra tik mada – tai atsakingas judėjimas. Prekių ženklai vis dažniau siūlo pakuočių papildymų, kietųjų šampūnų ir biologiškai suyrančių formulių. Pasak V. Anikanovaitės, reikėtų rinktis priemones su papildymo galimybe arba išbandyti kietuosius šampūnus ir kondicionierius.
„Natūralūs ingredientai taip pat tampa vis svarbesni. Alavijas, kinrožė, rozmarinų aliejus – tai sudedamosios dalys, kurios natūraliai stiprina plaukus ir sprendžia įprastas problemas. Naudokite šampūnus ir kondicionierius su augaliniais komponentais arba išbandykite namuose gamintas kaukes su alaviju ar avokadu“, – sako kirpėja.
Šiandien jau vengiama ir šukuosenas formuojančių karštų įrankių. Taigi, garbanos be žnyplių, pynės ir atlasiniai suktukai tampa vis populiaresni.
„Išbandykite atlasinius suktukus, kasas ar net „kojinių garbanų“ metodą nakčiai. Jei naudojate džiovintuvą ar tiesintuvą, nepamirškite apsauginių priemonių. Tai neleis spalvai išblukti ir plaukai neišsausės greičiau, nei turėtų“, – primena specialistė.
Negana to, šiais laikais probiotikai jau skirti ne tik žarnynui, jie persikelia ir į galvos odos priežiūros rutiną. „Subalansuotas mikrobiomas reiškia stipresnius, sveikesnius plaukus. Rinkitės šampūnus ar serumus su probiotikais, kurie ramina odą ir skatina plaukų augimą, – pataria V. Anikanovaitė. – Kiekviena spalva verta išskirtinio dėmesio. Pritaikyti šampūnai, kaukės ar salono procedūros padeda ilgiau išlaikyti ir sustiprinti plaukų atspalvį. Investuokite į priemones, rekomenduotas būtent jūsų plaukams ir spalvai. Rinkitės priemones be sulfatų, jos saugo pigmentą ir palaiko natūralų blizgesį. Nors, žinoma, svarbiausia – natūralus spindesys iš vidaus. Subalansuota mityba, vanduo ir vitaminai (ypač – D ir Omega-3) prisideda prie to, kad plaukai išliktų sveiki ir žvilgantys. Rudens plaukų priežiūros tendencijos – tai ne trumpalaikės mados, o kryptis į sveikesnius, atsakingesnius ir individualius ritualus.“
