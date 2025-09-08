Tarp soliariumų lankytojų – ir pensininkai: ateina ne tik dėl įdegio

– Įdegio būdų šiais laikais tikrai begalė. Ir savaiminio įdegio priemonės, ir purškiamas įdegis, ir tie patys soliariumai labai populiarėja pastaruoju metu. Kokie yra pagrindiniai skirtumai ir kaip žmogui išsirinkti, kaip rūpintis savo įdegiu?
– Didžiausias, ko gero, soliariumo pliusas yra tas, kad tai ne tik grožis, ne tik graži spalva, bet soliariume skatinama vitamino D gamyba. Tai yra ir sveikata. Dėl purškiamo įdegio turiu savo nuomonę. Kadangi purškiamas įdegis sausina odą, o soliariume, jeigu saugiai pasirūpiname oda, naudojame deginimosi kremus ir kremus po deginimosi, tada oda visada bus prižiūrėta ir išpuoselėta.
– Kiek įdegis išsilaiko soliariume ir kaip dažnai reikia lankytis, norint turėti reguliarų, gražų įdegį visus metus?
– Priklauso, kokio įdegio norėsite. Vieniems pakanka vos išeiti iš mėlynumo, kiti nori tamsesnės, solidesnės spalvos. Rekomenduojama 1–2 kartus per savaitę, ne dažniau, ir pagal odos tipą. Reikia pasitarti su konsultantu, degintis nuo 5 iki 10 minučių, naudojant kremą, kuris ir apsaugo, ir skatina įdegį.
– Ką svarbiausia žinoti, kad soliariumai ir kitos įdegio priemonės odai nepakenktų?
– Reikia viską daryti saugiai, nesirinkti 20 minučių, nenudegti. Svarbiausia, kad įdegis būtų saugus, nes dažnai klientai ateina, jeigu neparaudo, tai skaito, kad neįdega. Svarbiausia yra ne parausti, ne nudegti, o gražiai saugiai įdegti.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kokie žmonės dažniausiai renkasi soliariumą ir kiek klientų turite žiemą?
– Labai įvairūs žmonės renkasi, kuo toliau, tuo labiau pastebiu net senyvo amžiaus žmones, pensininkus, kurie ateina būtent dėl šilumos, dėl šviesos terapijos, dėl vitamino D. Ši vasara, žinoma, išskirtinė, kadangi buvo šalta ir lietinga, ir daug kas ateidavo pasikrauti geros energijos. Žiemą taip pat visi palaiko įdegį arba atvyksta pasideginti prieš atostogas. Taip paruošia odą karštiems saulės spinduliams.
– Pirmą kartą čia atėjus, ką svarbu žinoti? Ar pats žmogus pasireguliuoja viską, ar padeda konsultantas?
– Vėlgi, jeigu žmogus atėjo pirmą kartą, visada padeda konsultantas ir renkamės pagal odos tipą. Galime pasirinkti silpną, vidutinį ar intensyvų režimą. Pavyzdžiui, jei nenorime deginti veiduko, kurio nerekomenduojame deginti, galime išsijungti veido lempas.
– Dar labai svarbu turėti akinius?
– Akinukus būtina naudoti ir jie visada būna dezinfekuoti, paruošti klientui.
– Kokius dažniausius mitus girdite iš klientų, kurie ateina pirmą kartą apie soliariumus? Jų yra tikrai gausu, tad ką svarbiausia būtų paneigti?
– Turbūt svarbiausias, kad sukelia vėžį arba kad nereikia naudoti deginimosi kremo, nes man jo nereikia. Iš tiesų sausa oda ne taip gerai pasisavina UV spindulius ir klientas kelias minutes negauna įdegio arba dar labiau išsausina odą. Tai lygiai taip pat, kaip saulėje nenaudojame apsauginių priemonių ir nudegame odą, taip ir čia. Reikia drėkinti odą, kad įdegis būtų kuo lygesnis, gražesnis ir sveikesnis.
Labai dažnai klientai ateina į soliariumą su SPF, tai dar viena klaida. Kadangi deginamės ribotą laiką, sakykime 5 minutes, o SPF yra tam, kad nenudegtume, tai soliariume SPF naudoti nereikia. O kas liečia odą ir įdegio saugojimą, tai svarbiausia drėkinti odą, ne tik atėjus į soliariumą, bet kasdien, ryte ir vakare po dušo turime naudoti drėkinantį kremą.
– Ir dušas neturi būti ilgas ir karštas, nes įdegis nusiplauna greičiau?
– Ne, tai mitas. Įdegis nenusiplauna, dažniausiai nusiplauna kosmetiniai bronzantai, kurie suteikia spalvą. Pavyzdžiui, ruošiatės vakarėliui ir reikia greitai būti rudai, tada naudojami kosmetiniai bronzantai, kurie dažniausiai nusiplauna vakare. Jeigu įdegis bus natūralus, tai tikrai niekas nenusiplaus. Būna, kad kiti sako, jog gyvai įdega gerai, o soliariumo įdegis nusiplauna. Tai tikrai taip nebūna.
– Ką svarbiausia žinoti, norint turėti gražų įdegį visus metus?
– Svarbiausia – drėkinti odą, gerti daug vandens, saugoti save, visada jausti saiką. Tada būsime gražūs ir sveiki.
