Aplinkosaugininkai per du mėnesius nustatė 24 neteisėtos žvejybos atvejus

Birželio ir liepos mėnesiais prevencinius ir tikslinius reidus įvairiuose Lietuvos vandens telkiniuose vykdę AAD pareigūnai paėmė 90 draudžiamų žvejybos įrankių ir 14 plaukiojimo priemonių. Nustatyta, kad žuvų ištekliams padaryta žala siekė 11 860 eurų.
Tarp pažeidimų nustatyta neteisėta žvejyba Kauno, Kaišiadorių, Jurbarko, Švenčionių, Rokiško ir Anykščių rajonuose bei Krokų lankos botaniniame-zoologiniame draustinyje.
AAD teigimu, minėtose vietose pažeidėjai neteisėtai žvejojo statomais tinklais.
Aplinkosaugininkai įspėja, kad žvejai mėgėjai gali žvejoti tik leidžiamais mėgėjų žvejybos įrankiais, nustatytais Mėgėjų žvejybos taisyklėse.
Už mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimus, kai naudojami draudžiami žvejybos įrankiai ar būdai, gresia bauda nuo 600 iki 1,5 tūkst. eurų. Pakartotinai padarius tokį pažeidimą, bauda siekia nuo 1,4 tūkst. iki 2,5 tūkst. eurų.
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