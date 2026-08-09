Atidarytas langas gali virsti pavojingais spąstais

Pasirodo, kad V forma pravertame lange šie judrūs ir smalsūs gyvūnai ne taip jau retai ima ir užstringa. Vasarą tokių nelaimių rizika smarkiai išauga, o jų padariniai gali būti itin skaudūs.
Skubi pagalba
LSMU Smulkiųjų gyvūnų klinikos veterinarijos gydytoja ir lektorė Aistė Šiaučiūnaitė sako, kad nėra tiksliai žinoma, kiek žmonių kreipiasi į veterinarus būtent dėl tokių kačių sužalojimų, mat tokia statistika nerenkama. Pasak jos, vienoje veterinarijos klinikoje per metus tokių atvejų gali pasitaikyti vos keletas, o kitoje – net keliolika.
A. Šiaučiūnaitė dalijasi, kad mokslinėje literatūroje aprašomi tik tie atvejai, kurie buvo registruoti didesniuose veterinarinės pagalbos centruose, o ten per dešimt metų užregistruota apie 90 tokių įvykių. „Tačiau, nepaisant dažnumo, šie atvejai yra labai aktualūs ir katėms reikalinga skubi veterinarinė pagalba“, – įspėja gydytoja.
Padariniai – skaudūs
Šios traumos, taip pat kaip ir traumos dėl įvairių kitų priežasčių, gali sukelti nuo lengvų ir nepavojingų gyvybei pažeidimų iki daugybinių ir sunkių, gyvybei pavojingų pažeidimų. „Neišgyvenusių kačių dalis, įskaitant nugaišimo ir eutanazijos atvejus, kitų šalių veterinarijos klinikose siekia 25–35 proc.“, – sako specialistė.
„Katės lange įstringa ties šonkauliais arba viena koja ir, bandydamos pačios išsivaduoti iš tokios situacijos, įstringa giliau – praverto lango kampe priešais užpakalines kojas“, – aiškina A. Šiaučiūnaitė.
Tokia kompresija sutrikdo užpakalinės kūno dalies, dažniausiai kojų, kraujotaką. Dėl to prarandamas pulsas, kojos tampa šaltos, sukeliama hipotermija – maža kūno temperatūra. Gali būti pažeistas nervinis audinys dėl sutrikusios kraujotakos ir dėl tiesioginės kompresijos.
„Po tokių nelaimių katės gali sunkiai vaikščioti arba nebevaldyti užpakalinių kojų ir uodegos“, – skaudžius padarinius aptaria veterinarijos gydytoja.
Taip pat dėl kraujotakos sutrikimo ir staigaus jos atsikūrimo gali kilti tolesnės komplikacijos: sisteminė uždegiminė reakcija, inkstų funkcijos nepakankamumas, kvėpavimo sistemos ir širdies darbo sutrikimai. Gali pasitaikyti ir kaulų lūžių, nors šiais atvejais tai įvyksta rečiau.
Po tokių nelaimių katės gali sunkiai vaikščioti arba nebevaldyti užpakalinių kojų ir uodegos.
Laikas – svarbu
Jeigu įvyksta toks atvejis, augintinio savininkui rekomenduojama kreiptis į veterinarijos gydytoją tą pačią dieną – skubos tvarka.
„Veterinarijos gydytojas apžiūrėjęs gyvūną įvertina įvykusius pažeidimus ir rekomenduoja arba reikiamą intensyvų gydymą – esant stipriems pažeidimams, arba gyvūno būklės stebėjimą – jei pažeidimai nestiprūs ir nesukelia klinikinių požymių“, – apie apžiūrą pasakoja A. Šiaučiūnaitė.
Pasak specialistės, jei pažeidimas nebuvo stiprus ar ilgalaikis, klinikiniai požymiai gali ir nepasireikšti.
Pamačius pravertame lange įstrigusią katę, jei įmanoma, ją reikia išimti nedelsiant, vos tik pamačius, kad kuo greičiau galėtų atsistatyti kraujotaka. „Čia laikas yra labai svarbus“, – pabrėžia veterinarijos gydytoja.
Kaip apsisaugoti?
„Kadangi nė vienas savininkas iš anksto nežino, kada katė gali bandyti iššokti per langą, kačių augintojams rekomenduojama nepalikti pravirų langų, kuriuos gali pasiekti katės, kai savininkų nėra namuose, – įspėja gydytoja. – Galima katei leisti vaikščioti toje būsto dalyje, kurioje langai nepraverti.“
Rinkoje yra ir įvairių apsaugos priemonių, tokių kaip specialios šoninės langų grotelės, tvirti apsauginiai tinkleliai ar lango atidarymą ribojantys fiksatoriai. Nors tokių problemų dažniau būna su jaunomis katėmis, jų pasitaiko ir vyresnėms katėms.
„Todėl prevencijos priemonės rekomenduojamos ir vyresnio amžiaus katėms, kurios anksčiau nėra bandžiusios iššokti per langą“, – pataria A. Šiaučiūnaitė.
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