 Būna ir taip: pelės į darbą paleido kumščius

Būna ir taip: pelės į darbą paleido kumščius

2026-09-04 10:07 diena.lt inf.

Londono metropoliteno stoties platformoje buvusius žmones linksmino dviejų pelių dvikova. Graužikai demonstravo neeilinius kovos menų įgūdžius.

<span>Būna ir taip: pelės į darbą paleido kumščius</span>
Būna ir taip: pelės į darbą paleido kumščius / Vaizdo įrašo stop kadrai

Tokie vaizdai užfiksuoti rugpjūčio 29 d. „Oxford Circus“ stotyje.

Vaizdo įraše matyti, kaip graužikai vijosi vienas kitą, o tada šokinėjo ant užpakalinių kojų ir pliekėsi kumščiais.

Panašu, kad padarėlių konflikto priežastis – maistas ant platformos krašto.

Pelių muštynės ne tik tapo pramoga tiems, kurie laukė metropoliteno, bet ir virto interneto sensacija. 

„Mums sušildė širdys matant jas žaidžiančias, besipešančias tarpusavyje. Mudu su draugu Aaronu negalėjome nustoti juoktis“, – „Storyful“ sakė vaizdo įrašą nufilmavusi Sonia Mansfield.

Dabar socialiniuose tinkluose filmuota medžiaga renka milijonines peržiūras.

„Tik tokias muštynes noriu matyti viešajame transpore, ačiū“, – komentavo vienas internautas.

„Pirmoji Pelių klubo taisyklė yra...“ – šmaikštavo kitas.

„Neteisėtos gatvės muštynės ir niekas nesikiša?“ – juokaudamas klausė vyras.

„Kai žmonės sako, kad Londone nesaugu, štai, apie ką jie kalba“, – pridūrė dar vienas.

Šiame straipsnyje:
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Metro
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