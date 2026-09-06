Delikatesas, virtęs mafijos valiuta

Ypatingosios „jūros dešrelės“
Pavadinimas gali klaidinti – jūros agurkai neturi nieko bendra su daržovėmis. Tai dygiaodžiai – bestuburiai jūros gyvūnai, atliekantys svarbų vaidmenį ekosistemoje, pasakoja DW.
Andamanų salose dirbantis biologas Sangameshas Uday pabrėžė, kad be šių padarų vandenyno dugnas prarastų gyvybingumą: „Jie tokie svarbūs ekologiškai, kad be jų potvynių ir atoslūgių zona nebūtų ekosistema – tai būtų tiesiog sudužusių uolų krūva.“
Pasaulyje priskaičiuojama apie 1,5 tūkst. jūros agurkų rūšių. Šie gyvūnai minta organinėmis medžiagomis, bakterijomis bei mikrodumbliais, juos suskaido ir išskiria švarų, deguonimi prisotintą smėlį.
Taip jie palaiko gyvybiškai svarbių maistinių medžiagų, tokių kaip azotas ir fosforas, cirkuliaciją bei padeda mažinti koralų ligų plitimą.
Maža to, jūros agurkai didina vandenyno šarmingumą, o tai padeda lėtinti vandenynų rūgštėjimą – vieną didžiausių klimato kaitos keliamų grėsmių.
Tarp realybės ir mitų
Kodėl kas nors rizikuotų laisve dėl jūros bestuburio? Kinijoje ir Pietryčių Azijoje jūros agurkai laikomi prabangos preke, o istoriniai šaltiniai rodo, kad Indonezijos žvejai jais prekiavo su kinų pirkliais dar prieš 800 metų.
Jie patiekiami sriubose, marinuojami arba džiovinami ir naudojami vaistams gaminti.
Nors mokslas patvirtina, kad jūros agurkuose gausu omega-3 riebalų rūgščių, pasižyminčių antioksidacinėmis savybėmis, jų populiarumą labiausiai skatina mitai.
Dėl falinės formos jie laikomi afrodiziaku, o tai paklausą išpučia iki aukštumų. Nuo devintojo dešimtmečio komercinė jūros agurkų gavyba išsiplėtė visame pasaulyje.
Nors daugelis šalių šią veiklą uždraudė, tokios valstybės kaip Šri Lanka ar Madagaskaras vis dar leidžia ribotą žvejybą ir akvakultūrą. Vis dėlto statistika negailestinga: apie 70 proc. visų pasaulio jūros agurkų žvejybos išteklių yra pereikvoti.
Didėjanti paklausa ir teisiniai labirintai patraukė ir didžiojo nusikalstamumo dėmesį.
70 – apie tiek proc. visų pasaulio jūros agurkų žvejybos išteklių yra pereikvoti.
Bausmė – kaip už tigrą
Pranešama, kad net didžiausi Meksikos narkokarteliai ir Japonijos „Yakuza“ diversifikuoja savo „investicijų krepšelius“, įtraukdami į juos jūros agurkus, kad užtikrintų nuolatinį pinigų srautą.
Nusikalstamos grupės įsitraukia į įvairius grandinės etapus – nuo žvejų reketavimo iki galutinio nelegalaus krovinių gabenimo per sienas.
Teale’as Phelpsas Bondaroffas, vienas žymiausių jūros agurkų nusikalstamumo ekspertų, teigė, kad didžiausia problema yra informacijos trūkumas: „Daugelis teisėsaugos pareigūnų ieško narkotikų, ginklų ar žinomos kontrabandos, pavyzdžiui, dramblio kaulo ar ryklio pelekų, tačiau jūros agurkai dažnai praslysta pro jų akis.“
Indijos vyriausybė dėl katastrofiško poveikio vietinėms populiacijoms žvejoti jūros agurkus visiškai uždraudė dar 2001 m. Šalis šiandien taiko vieną griežčiausių pasaulyje šios rūšies apsaugos režimų.
Už pažeidimą asmeniui gresia septyneri metai kalėjimo – tokia pati bausmė, kaip ir už nužudytą tigrą ar dramblį.
Pavojai neatgrasina
Dėl šių priemonių Andamanų salų vandenys tapo saugiu prieglobsčiu šiems gyvūnams, tačiau vos už 50 km į šiaurę, Mianmaro vandenyse, vaizdas kitoks.
Pilietinis karas šioje šalyje sugriovė vietos pragyvenimo šaltinius, o juodosios rinkos tarpininkai naudojasi nestabilumu, siūlydami didžiules sumas už nelegalų laimikį.
Kai Mianmaro vandenys ištuštėjo, brakonieriai patraukė į pietus – griežtai saugomų Indijos teritorijų link.
Tai pavojingas žaidimas. Brakonieriai turi išvengti Indijos pakrančių apsaugos, karinio laivyno, policijos ir net gausių krokodilų populiacijų.
Jie mėnesių mėnesius praleidžia jūroje, normuodami dyzeliną ir kvėpuodami per primityvius vamzdelius (vadinamuosius „hookah pipes“), kad galėtų panerti giliau.
Per pastaruosius metus Andamanų ir Nikobarų salų policija sulaikė mažiausiai 50 asmenų. Tarp jų – ir šešiolikmečiai, ir šešiasdešimtmečiai.
Kai kurie jų grįžta antrą ar trečią kartą, rizikuodami vėl sėsti už grotų vos atlikę ankstesnę bausmę.
Įkvepia ryklių istorija
Nepaisant Indijos pastangų, brakonierių skaičius išlieka stabilus. T. P. Bondaroffas įsitikinęs, kad problemą reikia spręsti globaliu mastu, panašiai kaip buvo kovojama su ryklių pelekų prekyba.
Švietimas ir visuomenės informavimas apie šios veiklos žalą padėjo ryklio pelekų sriubą paversti mažiau socialiai priimtina. Tad tokių pat pastangų raginama imtis ir dėl jūros agurkų.
„Sprendimas privalo apimti vartotojų švietimą apie netvarios ir nelegalios gavybos žalą bei kovą su sukčiavimu jūrų gėrybių rinkoje“, – teigė ekspertas.
Taip pat siūloma svarstyti galimybę Indijai atidaryti nedideles zonas legaliai žvejybai ar bendruomeninei akvakultūrai, kurią būtų lengviau reguliuoti ir kuri suteiktų legalių pajamų vietos žvejams.
Tačiau kol tarptautinė bendruomenė nesuvoks, kad jūros agurkai yra tokie pat svarbūs kaip tigrai sausumoje, nusikalstamos grupuotės ir toliau pelnysis iš beatodairiško naikinimo.
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