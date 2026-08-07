Estijoje – sudėtinga „meškiukų išvarymo“ operacija

Ketvirtadienį 14 val. 46 min. vietos (ir Lietuvos) laiku Bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad Vebaus kaime Paidės savivaldybėje į beržą įsiropštę tupi du meškiukai. Pasak gelbėjimo centro atstovo, 15 val. 2 min. vienas jauniklis nulipo ir pasivaikščiojo po kiemą, tačiau 15 val. 15 min. abu vėl buvo įsitaisę medyje.
Ugniagesiai panaudojo vandenį, kad paskatintų meškiukus nulipti. 15 val. 52 min. abu jaunikliai jau buvo ant žemės. Jie patraukė į netoliese esantį mišką ir įlipo į kitą medį, tačiau vos ugniagesiams pasišalinus, grįžo prie kiemo tvoros.
16 val. 12 min. gelbėtojams pavyko sėkmingai išvaryti gyvūnus atgal į mišką. Viso incidento metu ugniagesių komanda nuolat konsultavosi su Aplinkos valdybos specialistais.
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