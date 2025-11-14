Gamta supainiojo metų laikus

„Ūgliai – ne daugiau kaip centimetro ilgio. Ar kas nors iš jų išaugs dabar, lapkričio mėnesį, – abejotina“, – šnekėjo sodininkas Štefan Kutyik.
Augalai, kurie turėtų ilsėtis, atgyja.
„Matyti tai lapkritį truputį keista“, – sakė vyras.
Neįprastai šiltas oras, regis, supainiojo gamtą. Žydinčios ir nokstančios braškės turi konkurentų – sodininkas vis dar mėgaujasi šviežiomis figomis.
„Taip pat pastebėjau, kad mano sode vis dar yra aviečių, nepaisant lapkričio oro sąlygų. Belieka nusiskinti ir mėgautis jomis nors ir neįprastu metu“, – kalbėjo sodininkas.
„Tai ne pirmas kartas, kai gamta šiame sode supainiojo kalendorių. Jau ir anksčiau atrodė, kad augalai čia nenori žiemoti. Yra buvę, kad vietoje pavasario rudenį ėmė skleistis blindės, liaudiškai vadinamos kačiukais“, – nurodė pašnekovas.
„Malonu grįžti namo po darbo ir pamatyti, kad, nors ir lapkritis, medžiai krauna pumpurus“, – pabrėžė kitas pašnekovas.
Ką apie tai sako gamtininkai?
„Taip yra todėl, kad augimo sezonas dėl šilumos pailgėja. Braškės nusprendžia užauginti dar vieną vaisių kartą“, – aiškino gamtininkas Ľudovít Vašš.
Ir jo paties sode dar užderėjo braškių.
„Matome, kad vos ne iki pat gruodžio jos vis dar duoda vaisių – net jei braškės jau nebeatrodo tokios viliojančios, vis tiek yra šiek tiek saldžios“, – kalbėjo gamtininkas.
Sodininkas augina klasikines birželio veisles, kurios paprastai dera tik kartą per metus, skirtingai nei veislės, kurios gali žydėti kelis kartus per sezoną. Dabar belieka laukti, kuo artėjant žiemai augalai dar nustebins.
