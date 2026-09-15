Iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius

Kaip skelbia Aplinkos ministerija, nuo antradienio iki spalio 15 dienos žvejojant nustatytuose upių ruožuose privaloma turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokios žuvys ir kokiu būdu gaudomos.
Išimtis taikoma asmenims, turintiems nemokamos žvejybos teisę, taip pat gaudantiems rainuotuosius ar žymėtuosius vėžius bučiukais, samteliais vėžiams gaudyti. Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys, žvejojantys be žvejo mėgėjo kortelės, šiuo laikotarpiu upių ruožuose turi teisę žvejoti tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės.
Šiuose upių ruožuose taip pat draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulėlydžio ar likus daugiau kaip valandai iki saulėtekio.
Nuo rugsėjo 16-osios iki spalio 15-osios visiškai draudžiama žvejoti atskiruose taisyklėse nurodytuose upių ruožuose.
Be to, nuo rugsėjo 16-osios iki gruodžio 31-osios draudžiama Neryje, Vilniuje, ruože nuo Žirmūnų tilto iki Valakupių tilto žvejoti naudojant dirbtinius masalus ar žuvelę.
Ministerija taip pat pabrėžia, kad rudenį net ir turint žvejo mėgėjo kortelę visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti, pasiimti sugautą lašišą ar šlakį leidžiama nuo sausio 1-osios iki balandžio 30-osios, turint tuo laikotarpiu galiojančią žvejo mėgėjo kortelę.
Aplinkos ministerijos teigimu, tinkamas sugautų žuvų paleidimas padeda sumažinti jų patiriamas traumas ir prisideda prie natūralaus išteklių atkūrimo.
Žvejams rekomenduojama naudoti graibštą, sudrėkinti rankas prieš imant žuvį ir kuo trumpiau laikyti ją ištrauktą iš vandens, žuvį paleidžiant rekomenduojama laikyti ją prieš srovę, kol ji pati sustiprėja ir nuplaukia.
Taip pat primenama, kad nuo liepos 1-osios iki gruodžio 1-osios draudžiama žvejoti lašišoms svarbiuose Nemuno ruožuose, nurodytuose Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse.
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