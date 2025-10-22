Išrinktas Lietuvos metų medis

Kaip trečiadienį pranešė Seimo Aplinkos apsaugos komitetas, šių metų konkurso laimėtoju paskelbtas laimėtojas kitais metais atstovaus Lietuvai Europos medžių rinkimuose.
Antrąją vietą konkurse pelnė Kauno rajono savivaldybės administracijos, Zapyškio seniūnijos konkursui numinuota liepa „Motinėlė“, o trečiąją – Vilniaus rajono savivaldybės konkursui pateiktas Glitiškių ąžuolas.
„Pirmosios vietos nugalėtojas Laukių ąžuolas sulaukė net 3436 balsų. Itin jautri Laukių šeimos, kuri pasodino šį ąžuolą prieš daugiau nei 350 metų, istorija, ko gero, sujaudino ne vieną besidomintį medžių istorijomis. Šis ąžuolas, puoselėjamas jau šeštos Laukių kartos, yra tapęs svarbiu ne tik šiai šeimai, bet visai Rukų kaimo bendruomenei, kuri yra itin aktyvi. O ši savybė tikrai pravers pristatant ąžuolą ir atstovaujant Lietuvai 2026 metų Europos medžio rinkimuose“, – teigė Lietuvos arboristikos centro vadovas Sigitas Algis Davenis.
Antrą vietą užėmusi liepa „Motinėlė“ pelnė 868 balsus, o trečiosios vietos nugalėtojas Glitiškių ąžuolas – 697 balsus.
Nacionaliniam konkursui „2025 metų Lietuvos medis“ buvo pateikti 23 išskirtiniai medžiai iš įvairių šalies vietovių – nuo šimtamečių ąžuolų iki senų liepų ir beržų, simbolizuojančių gamtos stiprybę bei žmonių ryšį su istorija ir bendruomene.
Europos medžio rinkimų, kuriuose Lietuvai atstovaus Laukių ąžuolas, nugalėtojai bus skelbiami kovo pabaigoje, ceremonijoje Europos Parlamente, Briuselyje.
2025 metų Europos metų medžio titulą pelnė Lenkijos bukas „Dalkų kalvų širdis“, surinkęs 147553 balsus. Antrąją vietą užėmė Portugalijos fikusas „Įsimylėjėlių banjanas“, o trečią – Ispanijos pušis „Chuano Molineros pušis“.
Naujausi komentarai