Jurbarko apylinkėse rastas įspūdingo dydžio amonitas

Kaip antradienį pranešė Vaclovo Into akmenų muziejus, tokio dydžio amonitas šalyje yra aptinkamas itin retai.
„Ėjau palei akmenų krūvą, net plaktuko neturėjau, tik žiūriu – dideliam akmeny lyg koks stuburas išlindęs per plyšį. Akmeniui nuskilus visi apstulbome – tai buvo milžiniškas amonitas“, – sako Vaclovo Into akmenų direktoriaus pavaduotoja Valda Vaškienė.
Ekspedicija vyko žvyro ir smėlio karjere, kur muziejų darbuotojai susipažino su paleontologijos pagrindais, išmoko atpažinti dažniausiai randamas fosilijas ir patys prisidėjo prie jų paieškos.
Ekspedicijos vadovas geologas Simonas Saarmannas teigė, kad tokių dydžių pavyzdžiai Lietuvoje ypač reti, didžiausias iki šiol Lietuvoje rastas amonitas saugomas Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centre Vievyje. Jo aukštis siekia 36, o skersmuo – 31 centimetrą.
Pasak akmenų muziejaus, amonitai – jau išnykusi galvakojų moliuskų grupė, gyvenusi jūrose prieš dešimtis milijonų metų. Jų fosilijų randama visame pasaulyje, bet Lietuvoje, ypač tokio dydžio, aptinkama itin retai. Rastas egzempliorius praturtins muziejaus kolekciją ir taps vertingu mokomuoju eksponatu.
Rastą amonitą dar tyrinės paleontologai.
