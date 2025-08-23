Kad triušiai nesugraužtų namų

Suteikite įvairovę
Kadangi triušiui reikia graužti, jūs turite leisti jam pasirinkti, ką triušis gali saugiai graužti, pavyzdžiui, obels ar gluosnio šakeles, saugius triušių žaislus, nekenksmingus krepšelius ir žaislus iš gluosnio, žolės kilimėlius, kartoną.
Pateikus daug įvairaus dydžio bei tipo graužti tinkamų daiktų, tikėtina, kad vienas jų patenkins triušio poreikį graužti. Žinoma, keletą saugių žaislų galite įdėti ir į narvą.
Apribokite buvimo vietą
Sutikite, ant mūsų namų grindų kartais paliekame įvairių daiktų: telefono įkrovimo laidą ar kitus laidus, kurie gali būti tikra pabunda mūsų pūkuotiems bičiuliams. Elektros laidai yra labai pavojingi triušiui, taigi, jūs, visų pirma, privalote užtikrinti, kad triušis negalės prie jų prieiti. Baldai ir kiti daiktai taip pat turi būti apsaugoti, todėl tinkamas triušio erdvės apribojimas sumažina pagundas.
Neleiskite triušiui laisvai lakstyti po visus namus. Bent jau ne iš pradžių. Parinkite ribotą plotą, kur leisite triušiui būti. Taip pat galite įsigyti specialų, erdvų aptvarėlį, kuriame jis jausis saugiai ir turės erdvės pajudėti. Jei išleidžiate triušį į kiemą – pasirūpinkite, kad jis neišlįstų pro tvoros tarpus.
Nepalikite be priežiūros
Triušis nežino, kad jam negalima graužti baldų ir kitų daiktų, taigi, jūs, esate tas, kuris privalo jį mokyti. Svarbu, kad pradėtumėte dresavimą, kai tik parsinešate triušiuką namo. Taip išvengsite blogų įpročių formavimosi.
Kai tik jūsų triušis pabandys kramtyti ką nors netinkamo, giežtai pasakykite NE (bet nereikia šaukti) ir suplokite rankomis. Tada duokite triušiui tinkamą graužti žaislą.
Apsišarvuokite kantrybe
Kaip ir bet kokiam kitam augintiniui, taip ir triušiui reikės laiko mokytis. Taigi būkite kantrūs ir nuoseklūs. Niekada nemuškite savo triušio! Jeigu triušis toliau graužia netinkamus daiktus, padėkite jį „minutės pertraukėlei“ į narvą. Kitas pasirinkimas yra naudoti specialų aptvarą.
Triušiukas turės galimybę laisvai bėgioti, o jums nebereikės žiūrėti, kad jis ko nors nesugraužtų. Kai jūsų triušis suaugs ir taps ramesnis, netinkamų daiktų graužimas nebebus tokia didelė problema, tačiau nuoseklumas ir kantrybė nuo pat pradžių yra labai svarbu.
