Kamera užfiksavo tai, ką rudasis lokys išdarinėjo Kaišiadorių rajono miške

„Medžiotojas Gediminas Jocius pasidalijo išties kerinčiu vaizdu, kurį užfiksavo jo miško kamera. Vaizdo įraše – rudasis lokys ramiai besivartantis miško paklotėje ir besikasantis nugarą į žemę. Tokį elgesį lokiai demonstruoja gana dažnai – taip jie gali malšinti niežulį, šalinti besikeičiančio kailio likučius, atsikratyti parazitų ar tiesiog mėgautis savotiška „miško vonia“. Stebėti tokį natūralų laukinės gamtos elgesį – tikrai reta ir įspūdinga akimirka.
Šis rudasis lokio patinas pastebėtas Kazokiškės kaimo apylinkėse, Kaišiadorių rajone, liepos 27 d. Vietos medžiotojai pasakoja, kad jis šiose apylinkėse lankosi nuolat ir, tikėtina, čia gyvena jau kurį laiką. Maždaug prieš mėnesį lokys buvo užsukęs ir į vietinio bitininko bityną – išlaužė avilius ieškodamas medaus. Pastaruoju metu jis vis dažniau užfiksuojamas skirtingose rajono vietose medžiotojų vaizdo kameromis.
Tokie įrašai primena, kad Lietuvos miškuose gyvena vis daugiau laukinės gamtos paslapčių, o medžiotojų kameros leidžia pažinti gyvūnus jų visiškai natūralioje aplinkoje – netrukdant ir netrikdant jų elgesio.
Stebėti Lietuvoje fiksuojamas meškas ir jų veiklos žymes galite LMŽD sukurtame meškų žemėlapyje.
Kviečiame pažiūrėti vaizdo įrašą – tokių akimirkų Lietuvos miškuose kasdien nepamatysi!“, – rašoma įraše.
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