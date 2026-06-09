Karščiai privertė imtis netikėto sprendimo: žmonės į braškių laukus plūsta naktimis

Nešini kibirais ir pintinėmis, slovakai rinkosi į naktinį braškių rinkimą. Į ūkį susirinko gausus būrys žmonių, susidomėjusių neįprastu kvietimu. Saulei nusileidus, lauką nušvietė šimtai ant galvų pritvirtintų prožektorių.
„Taip daug geriau, nes nėra karšta“, – sakė moteris.
Būtent dėl Slovakiją užklupusių karščių braškes dieną skinti tampa vis sudėtingiau. Ūkininkai baiminasi, kad uogos gali pernokti ir tapti netinkamos vartoti. Todėl vienas vietos augintojas nusprendė braškių rinkimą paversti neįprasta pramoga ir pakvietė žmones į laukus atvykti naktį.
„Buvo ir iššūkių. Kelias uogas netyčia sutrypiau“, – pasakojo kita moteris.
Idėja sulaukė didelio susidomėjimo. Į braškių laukus po sutemų atvyko šeimos iš įvairių Slovakijos regionų. Vieni tai pavertė savaitgalio išvyka, kiti džiaugėsi galimybe prisiskinti nemokamų uogų. Daugelį patraukė ir tai, kad braškes buvo galima rinkti po darbo valandų.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Pasak ūkininko, vakarinis derliaus nuėmimas naudingas ne tik žmonėms, bet ir pačioms uogoms. Vėsesnėje temperatūroje jos ilgiau išlieka tvirtos ir šviežios.
„Tokią akciją organizavome pirmą kartą. Džiaugiamės, kad susirinko tiek daug žmonių. Tokio susidomėjimo nesitikėjau“, – teigė vyras.
Vis dažnėjant karščio bangoms, tokios iniciatyvos gali tapti vis populiaresnės. Ūkininkas svarsto, kad ateityje naktinis braškių rinkimas galėtų tapti ne tik pagalba nuimant derlių, bet ir papildoma pramoga lankytojams.
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