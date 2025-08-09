Konkurse išrinktas „šlykščiausias pasaulio šuo“

Dvejų metų keturkojis nugalėtoju paskelbtas nuo aštuntojo dešimtmečio rengiamame tradiciniame konkurse Sant Rozoje. Petunijos šeimininkei Shannon Nyman iš Oregono valstijos atiteko 5 000 dolerių (4 300 eurų) piniginis prizas.
Antrąją vietą konkurse iškovojo penkerių metų mopsas Jinny Lu išsikišusiu liežuviu. Jis „šlykščiausio pasaulio šuns“ rinkimuose dalyvavo jau 2023 m., tačiau tada nieko nepešė. Dabar šuns šeimininkė Michelle Grady džiaugsis 3 000 dolerių prizu.
Poppy, septynerių metų kone plikas kinų kuoduotasis su keliais baltais plaukų kuokštais laimėjo garbingą trečiąją vietą, kuri jo šeimininkei atnešė 2 000 eurų.
Kad užsitikrintų vietą ant nugalėtojų pakylos, keturkojai turėjo pasirodyti scenoje priešais plojančius žiūrovus. Tada žiuri naria atidavė savo balsus. Priimdami sprendimą, jie atsižvelgė į šuns išvaizdą, charakterį ir publikos reakciją.
Petunijos po pergalės laukia dar vienas pasirodymas. Ji su savo šeimininke skris į Niujorką, kur pirmadienį dalyvaus stoties NBC laidoje „Morning Show“.
Anot organizatorių, konkurso tikslas yra ne pasijuokti iš „šlykščiausių“ šunų, o parodyti jų mielas ir gražias savybes. Daugelis dalyvaujančiųjų konkurse yra iš gyvūnų prieglaudų.
