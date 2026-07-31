Kraupūs poelgiai: tokių gyvūnų globėjai dar nematė

Kėdainių rajone katę kartu su dviem mažyliais bandyta užkasti gyvus. Tik laimingas atsitiktinumas išgelbėjo visų trijų gyvybes.
Į šeimos namus atvykę socialiniai darbuotojai pastebėjo, kad moteris kieme užkasinėja gyvūnus, tad nedelsdami iškvietė policiją.
„Jie pamatė, kaip 57-erių metų moteris darže kažką užkasinėjo. Pasirodo, tai buvo kačiukai, kuriuos moteris norėjo užkasti. Jie buvo išgelbėti, o pareigūnai nustatė moterį. Jai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis“, – teigė Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė.
Tiesa, kates norėjusi užkasti moteris policijai jau buvo žinoma.
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„Moteris policijai žinoma. Ji buvo bausta dėl melagingo iškvietimo bei turėjo administracinį nusižengimą“, – nurodė K. Miškauskaitė.
Moteriai pateikti įtarimai dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. Už tokį nusikaltimą jai gresia iki vienų metų laisvės atėmimo.
Pasak gyvūnų globėjų, tai – tik viena iš daugybės pastaruoju metu užfiksuotų žiauraus elgesio su katėmis istorijų.
„Žaizda buvo stipriai supūliavusi, joje buvo musių lervų, vystėsi antrinė infekcija. Katinas nevaldė uodegos. Dabar jis atsigauna ir jaučiasi neblogai“, – pasakojo veterinarijos gydytojas Giedrius Survila.
Specialistų teigimu, dalis gyventojų pradeda kankinti gyvūnus, nes nebežino, ką su jais daryti esą kačių šiemet prisidaugino neįprastai daug.
„Pradėjo plūsti lavina. Visoje Lietuvoje gyvūnai išlindo iš slėptuvių, tačiau nepulkite skambinti į prieglaudas – jos visos pilnos“, – pabrėžė „Nuaro“ vadovė Jurgita Gustaitienė.
Prieglaudos šiuo metu perpildytos kačių jaunikliais. „Nuaro“ vadovė pasakojo, kad kai kurie mažyliai į Kauną pateko iš Kaišiadorių esą iš užsienio grįžę žmonės savo sodyboje aptiko daugiau kaip 30 kačių ir kačiukų.
„Įsivaizduokite, ką reiškia vienu metu priimti 30 gyvūnų. Vakar jie atkeliavo iš vienos vietos, kur žmonės grįžo iš užsienio ir nustėro pamatę daugiau nei 30 kačių bei kačiukų. Vien iš ten priėmėme 12 kačiukų“, – kalbėjo J. Gustaitienė.
Negana to, laukiniai kačiukai dažnai būna ligoti.
„Jauni, 2–4 mėnesių amžiaus kačiukai turi parazitų, erkučių. Jų neaplenkia ir virusinės ligos“, – aiškino G. Survila.
Didžiausia grėsmė – prisidauginus tiek kačių gali pradėti plisti kačių maras. Tai itin užkrečiama ir gyvūnams pavojinga liga.
„Kačiukų maras yra mirtina liga. Ją nustačius, 99 proc. jaunų kačiukų iš tiesų nugaišta“, – perspėjo G. Survila.
Anot „Nuaro“ vadovės, žmonės liovėsi aktyviai kastruoti kates, o tai galėjo lemti kačių bumą.
„Mūsų visuomenė iki šiol nesupranta, kad kastracija nėra tiesiog operacija. Tai humaniškas sprendimas sumažinti kačiukų skaičių. Jei kiekvienas padėsime užtikrinti, kad katės neatsivestų kačiukų, galbūt tai moteriai nekiltų mintis kažką užkasti“, – svarstė ji.
Didžiausia problema fiksuojama mažesniuose rajonuose ir kaimiškose vietovėse. Kaunas ir kiti didieji miestai vykdo laukinių kačių kastravimo programas. Per mėnesį Kaune kastruojama apie 20 laukinių kačių.
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