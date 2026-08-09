Lietuvos soduose – apokaliptiniai vaizdai

„Visos medžių nervų ląstelės sudegintos“, – sakė Aukštikalnių sodų vadovas Arvydas Paškevičius, veždamas į vis baisiau apnuogintą sodą.
Visos obelys nurudavusios kaip po gaisro, tačiau jos iš tiesų iššalusios. Ir ne tik dėl ilgai užsitęsusio arktinio šalčio, bet ir dėl to, kad gausiai užsnigo, kai žemė dar buvo neįšalusi.
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Sodų mirtis pasimatė gegužės pabaigoje.
„Išskleidė žiedus, pradėjo žydėti, bet žydėjimo jau nebaigė – pradėjo mirti“, – pasakojo A. Paškevičius.
Aukštikalnių soduose išmirė pusė visų obelų arba visos lietuviškos veislės.
Skaičiuojama, kad Lietuvoje iššalo 90 proc. lietuviškų obelų arba 45 proc. visų verslinių sodų.
„Kreipėmės ir į mokslininkus, senus sodininkus – niekas neturėjo paaiškinimo. Masiškai iššalo ta pagrindinė veislė, tos Babtų lietuviškos veislės“, – teigė Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ vadovė Vitalija Kuliešienė.
Kitaip tariant, pirmą kartą per pastaruosius 50 metų žuvo obelys, tikslingai išveistos augti Lietuvoje.
„Lietuvoje pritaikytos veislės, Lietuvoje dar sovietiniais laikais išplitusios po visus verslinius sodus, nes mes tik iš šito gyvename“, – pabrėžė V. Kuliešienė.
Sodai iššalo visoje Lietuvoje, tik vieni regionai nukentėjo mažiau, kiti – daugiau. Nuostoliai dar skaičiuojami.
„Sumos astronominės gaunasi. Ne milijonas, ne du, ne trys ir ne keturi“, – sakė A. Paškevičius
„Medis pats žuvo, tai įsivaizduokite, kaip atsodinti, kaip atstatyti tą sodą?“ – klausė V. Kuliešienė
Sodui atkurti reikės ilgų metų.
Sumos astronominės gaunasi. Ne milijonas, ne du, ne trys ir ne keturi.
„Mažiausiai penkeri, jeigu turi ką sodinti. Jeigu neturi, tai bus šešeri metai. Taip kad iš to kvartalo be 7–8 metų derliaus neskinti“, – aiškino A. Paškevičius.
Kai kas, neabejojama, bankrutuos. Asociacija dėl kompensacijų jau kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, ši patikino apie nuostolius informavusi Briuselį.
„Mūsų verslinių sodų paskaičiavimu, mes praradome 21 milijoną“, – teigė V. Kuliešienė.
Lenkijoje taip pat iššalo sodai. Tačiau kaimynus turėtų išgelbėti sodų mastai – beveik milijonas hektarų. Per visus konkurentai esą obuolių prisirinks.
(be temos)