Lokys siautėja ir niokoja bičių avilius: žmonės jį jau praminė Mykolu

„Kazokiškių miškuose siautėja lokys: taikiniu tapo bičių aviliai. Lepečkojis, kurį vietos gyventojai jau praminė Mykolu, Žaslių/Kazokiškių miškuose jaučiasi kaip namie ir niokoja bitininkų turtą“, – feisbuke ketvirtadienį rašė Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Edvardas Baleišis.
Anot jo, rugpjūčio 22 d., siaučiant audrai, lokys buvo užfiksuotas Sukrės miške (tarp Bekštonių kaimo ir Kazokiškių) pastatytame bityne, kur suniokojo du avilius.
„Matyti, kad lepečkojis elgiasi atsargiai, tačiau bitės vis dėlto gelia skaudžiai. Bet Mykolui tai nesutrukdė išvalgyti penkis rėmus su medumi. Prieš šešias dienas lokys nusiaubė kitą bityną Dainavos kaime (Paparčių sen.). Čia jis lankėsi dvi naktis iš eilės. Prieš mėnesį lokys, matyt, irgi Mykolas, pasidarbavo Daučiuliškėse (Vievio sen.) esančiame bityne. Taigi lepečkojis žino, kur galima pasmaguriauti ir, matyt, grįš vėl ir vėl... Vietinių gyventojų teigimu, lokys šiame regione jau turi nuolatinį maršrutą: nueina iki Kazokiškių, dingsta porai dienų, paskui grįžta į Kaišiadorių rajono miškus. Žmonės raginami išlikti budrūs, pastebėjus gyvūną nesiartinti. Tačiau ką daryti bitininkams? Kaip jiems apsaugoti savo bičių šeimynas?“ – rašė E. Baleišis.
Meškų vaizdais pasidalija ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (LMŽD).
„Meška svečiuose Kaišiadorių rajone! Rugpjūčio 14 d. Kaugonių kaime, Kaišiadorių rajone, užfiksuota meška. Meškutė, niekur neskubėdama, sau ramiai puotauja žvėrių jaukykloje. Panašu, kad ši vieta jai jau pažįstama – jos apsilankymai Žaslių medžioklės plotų vienete yra pasikartojantys“ – feisbuke rugpjūčio 18 dieną skelbė draugija.
Liepos 27-ąją LMŽD taip pat pasidalijo įspūdingais kadrais.
„Medžiotojas Gediminas Jocius pasidalijo išties kerinčiu vaizdu, kurį užfiksavo jo miško kamera. Vaizdo įraše – rudasis lokys, ramiai besivartantis miško paklotėje ir besikasantis nugarą į žemę. Tokį elgesį lokiai demonstruoja gana dažnai – taip jie gali malšinti niežulį, šalinti besikeičiančio kailio likučius, atsikratyti parazitų ar tiesiog mėgautis savotiška „miško vonia“. Stebėti tokį natūralų laukinės gamtos elgesį – tikrai reta ir įspūdinga akimirka. Šis rudasis lokio patinas pastebėtas Kazokiškės kaimo apylinkėse, Kaišiadorių rajone, liepos 27 d. Vietos medžiotojai pasakoja, kad jis šiose apylinkėse lankosi nuolat ir, tikėtina, čia gyvena jau kurį laiką. Maždaug prieš mėnesį lokys buvo užsukęs ir į vietinio bitininko bityną – išlaužė avilius ieškodamas medaus. Pastaruoju metu jis vis dažniau užfiksuojamas skirtingose rajono vietose medžiotojų vaizdo kameromis. Tokie įrašai primena, kad Lietuvos miškuose gyvena vis daugiau laukinės gamtos paslapčių, o medžiotojų kameros leidžia pažinti gyvūnus jų visiškai natūralioje aplinkoje – netrukdant ir netrikdant jų elgesio“, – tuomet rašė draugija.
Kaip jau skelbta, gyventojams su nerimu stebėjus į Lietuvą atklydusios meškos kelius pasigirdo siūlymų atlyginti meškų padarytą žalą bitynams.
Visas Lietuvoje užfiksuotas meškas galite stebėti žemėlapyje www.meskos.lt arba www.meskuzemelapis.lt
(be temos)
(be temos)
(be temos)