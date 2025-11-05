Mažasis tironas – atskira rūšis

Dinozaurų eros saulėlydyje šiaurės vakarų Amerikoje klajojo vikrus ir žiaurus plėšrūnas, pavadintas Nanotyrannus, primenantis mažesnę tiranozauro versiją.
Tyrėjai ištyrė 1942, 2001 ir 2006 m. Montanoje iškastus Nanotyrannus fosilijų pavyzdžius, kurių amžius siekia apie 67 mln. metų, ir nustatė, kad šie individai buvo subrendę, o ne jaunikliai, remdamiesi kaulų savybėmis, įskaitant metinius augimo žiedus.
Jie taip pat nustatė, kad Nanotyrannus anatominiu požiūriu skyrėsi nuo savo didesnio giminaičio tuo, kad turėjo daugiau dantų, keterą priešais akis, oro sinusą tam tikrame kaukolėje esančiame kaule ir trečią pirštą, kuris buvo tik rudimentas, skirtingai nei du pirštus turinčių tiranozaurų.
Mokslininkai teigia, kad Nanotyrannus ir Tyrannosaurus rex priklausė mėsėdžių dinozaurų, vadinamų tiranozaurais, giminei, tačiau nebuvo tos pačios rūšies.
Genties pavadinimas Tyrannosaurus reiškia „tironas driežas“, o rūšies pavadinimas „rex“ reiškia „karalius“.
Genties pavadinimas Nanotyrannus reiškia „nykštukinis tironas“.
„T. rex buvo didžiulis plėšrūnas, prisitaikęs naudoti neįtikėtiną kandžiojimo jėgą. Nanotyrannus buvo lieknas, judrus plėšrūnas, galėjęs apibėgti tironų karalių“, – teigė paleontologė Lindsay Zanno, pagrindinė žurnale „Nature“ paskelbto tyrimo autorė.
Anot L. Zanno, naujoji analizė užbaigia diskusijas apie Nanotyrannus.
„Biologiškai neįmanoma daryti išvados, kad tai yra jaunas T. rex. Jų dydžio skirtumas buvo akivaizdus. Nanotyrannus svėrė apie 700 kg, tai yra 10 kartų mažiau palyginti su 7 tūkst. kg svėrusiais T. rex. Jo matmenys buvo maždaug perpus mažesni – 5,5 m, o T. rex – 12,2 m ilgio ir ūgis 2 m prieš beveik 4 m“, – dėstė mokslininkė.
Nanotyrannus ilgos kojos ir mažas ūgis rodo, kad jis daugiausia medžiojo mažesnius ir greitesnius padarus nei Tyrannosaurus.
