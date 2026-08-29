Medžiams savaiminukams išsaugoti numatyta 5 mln. eurų parama

Anot institucijos, ją galės gauti juridiniai asmenys, valdantys ne miško paskirties žemę, kurioje savaime užsisėjo ir sudygo medžiai savaiminukai. Kompensacija vienam pareiškėjui sieks 900 eurų (įskaitant pridėtinės vertės mokestį – PVM) už 1 hektarą.
Paraiškas paramai gauti bus galima teikti nuo rugsėjo 29 dienos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) sistemoje APVIS.
Paramą numatyta finansuoti iš Klimato kaitos programos. Sprendimą skirti finansavimą patvirtino aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė.
Iki vidurio paramą savaiminukams išsaugoti bei įtraukti į miško žemės apskaitą gali gauti ir fiziniai asmenys.
APVA jau yra sulaukusi 564 fizinių asmenų paraiškų, jiems skirta 1,2 mln. eurų. Už šias lėšas bus išsaugoti 1385 ha miško.
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