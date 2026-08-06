Meteorologijos tarnyba: Slovakijoje antrą dieną iš eilės užfiksuotas temperatūros rekordas

Slovakijos hidrometeorologijos institutas (SHMU) naujienų agentūrai AFP nusiųstame pranešime pažymėjo, kad Dolne Plachtincės kaime užregistruotas temperatūros rodmuo viršijo trečiadienį Slovakijos pietvakariuose užfiksuotą 41,4 laipsnio rekordą.
Šie rekordai užfiksuoti per išskirtinai karštų ir sausų orų laikotarpį, per kurį Vidurio Europoje jau buvo pagerinti keli vietiniai temperatūros rekordai.
Visų laikų temperatūros rekordas Slovakijoje jau buvo du kartus pagerintas birželį.
Pasak ekspertų, klimato kaita šią vasarą sustiprino sausrą visoje Europoje, o ekstremalus karštis lėmė išskirtinai sausas sąlygas.
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