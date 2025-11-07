Mokslininkai atrado didžiausią žinomą voratinklių tinklą pasaulyje

Pasak praėjusį mėnesį žurnale „Subterranean Biology“ paskelbtos tyrimo ataskaitos, voratinklis, atrastas nuošaliame urve netoli Graikijos ir Albanijos sienos, kuris yra žinomas Sieros urvo vardu, užima apie 106 kvadratinių metrų plotą ir jame gyvena daugiau nei 111 tūkst. vorų.
Šis milžiniškas voratinklis driekiasi palei uolų sienas, o šią savaitę Graikijos žiniasklaidoje paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti, kad jį sudaro daugybė piltuvėlio formos konstrukcijų.
Mokslininkai savo straipsnyje šį darinį apibūdina kaip „neįprastą kolonijos tipo vorų susibūrimą“. Ši struktūra yra tarsi voratinklių mozaika, kurią kartu sukūrė dviejų skirtingų rūšių vorai, o toks jų elgesys iki šiol nebuvo stebimas.
Koloniją sudaro apie 69 tūkst. paprastųjų naminių vorų Tegenaria domestica, kurie taip pat aptinkami Vidurio Europoje, ir 42 tūkst. šokliavorių šeimai priklausančių vorų Prinerigone vagans.
Abiejų šių rūšių individai paprastai gyvena atsiskyrę ir dažniausiai aptinkami netoli žmonių būstų.
Pasak pagrindinio tyrimo ataskaitos autoriaus Istváno Uráko iš Rumunijos universiteto „Sapientia“, tokio neįprasto vorų sambūvio priežastimi galėjo būti tamsioje, sieros itin prisotintoje aplinkoje esančios ekstremalios sąlygos.
