Naujai atrasta vabzdžių rūšis pavadinta Taylor Swift vardu

Šioje gentyje ekspertai išskyrė keturias rūšis, kurias pavadino dainininkės ir jos albumų vardais: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus ir Swiftiephylus poetorum.
Šie pavadinimai yra lotyniškos atlikėjos vardo ir jos albumų „Lover“ ir „Fearless“ pavadinimų bei žodžio „Poets“, paimto iš albumo „The Tortured Poets Department“ pavadinimo, versijos.
Pasak universiteto, šie gyvūnai priklauso minkštakūnių vabzdžių šeimai. Universitetas pranešė, kad mokslinio straipsnio bendraautorė doktorantė Sarah Schroeder tikisi, jog jų pavadinimas padės atkreipti daugiau visuomenės dėmesio į vabzdžių išsaugojimą.
Taylor Swift vardu pavadinti vabzdžiai – žolėdžiai
„Man, kaip ilgametei Taylor Swift gerbėjai, atrodė nuoširdu tokiu būdu pareikšti pagarbą Taylor, taip pat atkreipti dėmesį į dar neatrastų vabzdžių įvairovę“, – universiteto paskelbtame pranešime teigė S. Schroeder.
Pasak universiteto, šių keturių naujų rūšių vabzdžiai yra žolėdžiai ir glaudžiai susiję su Australijoje augančių augalų gentimi Allocasuarina.
Kita priežastis, dėl kurios šie vabzdžiai buvo pavadinti T. Swift vardu, yra jų išvaizda, teigė S. Schroeder. Ant jų šviesių kūnelių yra raudonai oranžinės spalvos struktūros, primenančios augalų Allocasuarina žiedus.
„Išskirtinis Taylor Swift įvaizdis – šviesūs plaukai ir raudonos lūpos. Šie vabzdžiai yra šviesiai geltoni su raudonais akcentais ant viso kūno, – paaiškino S. Schroeder. – Straipsnyje juos vadinu šviesiaplaukiais.“
Prireikė ne vienerių metų, kad naujai atrasti vabzdžiai gautų savo pavadinimus. Jie buvo atrasti 1995–2004 m. vykdant JAV ir Australijos mokslininkų biologinės įvairovės projektą. Tuo metu ekspertai surinko 50 tūkst. egzempliorių, kuriuos reikėjo surūšiuoti, ištirti ir identifikuoti.
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