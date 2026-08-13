 Neeilinė diena: tautiečiai stebėjo ne tik Saulės užtemimą

Neeilinė diena: tautiečiai stebėjo ne tik Saulės užtemimą

2026-08-13 10:17 diena.lt inf.

Trečiadienio vakarą tautiečiai stebėjo neeilinį reiškinį danguje – Saulės užtemimą. Rugpjūčio 12-osios vakarą Lietuvoje Mėnulis uždengė net 4/5 Saulės disko. Be to, vakar dangus stebino ir dar vienu įspūdingu reiškiniu.

Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse Saulės užtemimas Kaune ir Abromiškėse

Palankiausios sąlygos stebėti šį astronominį reginį – pajūryje, kur Saulė leidosi atvirame horizonte. Reiškinys piką pasiekė prieš pat 21 valandą – buvo uždengta apie 80 porc. Saulės disko.

Štai, kaip įspūdingai Saulė atrodė Šventojoje.

Šventoji
Šventoji / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

Reiškinį fiksavo ir klaipėdiečiai.

Klaipėda
Klaipėda / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

„Smagu stebėti Saulės užtemimą, tik gaila telefonas to neparodo, ką teko matyti per akinius“, – patirtimi dalijosi viena moteris

Palanga / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas

Tiesa, telefonu užfiksuoti tokį reiškinį – ne taip ir paprasta, taip pat to nerekomenduojama daryti, nes Saulės spinduliai yra pakankamai stiprūs, kad negrįžtamai pažeistų telefono kamerą.

NASA anksčiau yra perspėjusi žmones, kad nukreipus telefonus į dalinį užtemimą be tinkamos apsaugos, rizikuojama negrįžtamai sugadinti savo įrenginį.

Melnragė
Melnragė / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

Tie, kurie neturėjo galimybės nuvykti prie jūros, Saulės užtemimą galėjo stebėti ant aukštos kalvos, pastato, kur atsiveria vakarų horizontas, arba prie didelio ežero rytinėje jo pakrantėje.

Kaunas
Kaunas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.
Alytaus rajonas
Alytaus rajonas / A. Levinsko nuotr.

Įdomu tai, jog Saulės užtemimas sutapo ir su Perseidų meteorų lietaus piku. Šiam reiškiniui tautiečiai ieškojo tamsaus dangaus, nes mieste dėl šviesų būtų sunku ką nors įžvelgti.

Kretinga
Kretinga / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.
Telšių rajonas
Telšių rajonas / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

Praleidusiems Perseidų meteorų lietų jį taip pat bus galima stebėti dar šią naktį – iš rugpjūčio 13-os į 14 d. 

Šiame straipsnyje:
Saulės užtemimas
Perseidų meteorų lietus
reiškiniai

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