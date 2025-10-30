Neryje neršia lašišos – ką svarbu žinoti?

Šis draudimas galios iki gruodžio 31 dienos, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas.
Žvejoti lašišas ir šlakius Neryje draudžiama nuo kelio Nr. 262 tilto iki Žirmūnų tilto Vilniuje, nuo Valakupių tilto iki geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto ir nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių.
Likusiuose Neries ruožuose žvejoti galima turint žvejo mėgėjo bilietą, tačiau visas sugautas žuvis privaloma paleisti.
Neršti į Nerį lašišos rudenį grįžta iš Baltijos jūros, paprastai jos parplaukia rugsėjo–lapkričio mėnesiais. Neris yra viena pagrindinių lašišinių žuvų (lašišų ir šlakių) nerštaviečių Lietuvoje, ypač jos vidurinis ir aukštupio ruožai – nuo Vilniaus iki Baltarusijos sienos.
Aplinkos apsaugos departamentas primena, kad nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d. taip pat įsigaliojo draudimas gaudyti siauražnyplius vėžius, o nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31-osios draudžiama žvejoti marguosius upėtakius.
