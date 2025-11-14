Netikėtas svečias kadre: turistės vaizdo įrašas prie krioklio sukėlė sensaciją internete

Filmuodama vaizdo įrašą socialiniams tinklams ikoniško Viktorijos krioklio fone Zambijos pusėje, Šveicarijos turistė Jess Melu sulaukė netikėtos staigmenos. Nors daugumos kelionių tikslas – mėgautis akimirka ir nuostabiais vaizdais, daugelis žmonių taip pat stengiasi šias akimirkas užfiksuoti nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Tačiau, kaip rodo Jess istorija, kartais apsimoka prieš pozuojant apsižiūrėti. Apie tai rašo „The Mirror“.
Jess, dėvinti raudoną maudymosi kostiumėlį, ilsėjosi ant uolos krašto fone matant didingą krioklį, ir filmavo tai, ką vėliau pavadino „mielu vaizdo įrašu“. Tačiau peržiūrėjusi filmuotą medžiagą ji pastebėjo kai ką netikėto.
„POV (angl. point of view, – red. past.): Kai bandai nufilmuoti mielą vaizdo įrašą nuo uolos... bet Afrika turi kitų planų“, – vaizdo įrašo aprašyme rašė moteris.
Pasirodo, kad Jess pozuojant, nepastebėta gyvatė praslydo pro jos dešinį petį (vaizdo įraše – kairėje). Įžvalgūs žiūrovai greitai pastebėjo mažą įsibrovėlį, išlindusį iš kadro kampo ir dingusį už turistės, jai to nežinant. Po to vaizdo įrašas staiga nutrūksta.
Vaizdo įrašo antraštėje Jess sekėjų klausė: „Ar galite ją pastebėti? Kaip į tai reaguotumėte sėdėdami ant uolos?“ Ji paaiškino, kad gyvatę pastebėjo tik žiūrėdama vaizdo įrašą: „Manau, ji ruošėsi mane pulti.“
„Tai buvo viena iš tų akimirkų, kai bandai mėgautis vaizdu... kol gamta neprimena, kas čia šeimininkas“, – pridūrė ji.
Žiūrovų reakcija buvo stulbinanti. Daugelis reiškė siaubą: „Būčiau nukritęs nuo uolos“, „Esu tikras, kad bandydamas pabėgti, būčiau nukritęs nuo uolos!“ Tačiau kai kurie į situaciją sureagavo juokaudami ir vadindami ją „epine“: „Puikiai suvaidinta, tu buvai tokia gera, kad gyvatė norėjo pasisveikinti.“
Paklausta apie savo pirminę reakciją, Jess atsakė: „Laimei, ją pamačiau tik po to, kai vaizdo įrašas buvo nufilmuotas.“
