Nustatytas mažesnis briedžių medžioklės limitas

Šį ir praėjusį medžioklės sezonus šis limitas buvo 4,3 tūkst. briedžių. Aplinkos ministerijos teigimu, jie yra vieninteliai medžiojami kanopiniai žvėrys, kurių medžioklė Lietuvoje yra limituojama.
Briedžių sumedžiojimo limitus kiekvienoje savivaldybėje nustato tos savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisija, sudaryta iš Aplinkos apsaugos departamento, Valstybinių miškų urėdijos specialistų, privačių miškų, žemės savininkus, medžiotojų klubus ir būrelius vienijančių organizacijų atstovų.
Bendras šių žvėrių sumedžiojimo limitas tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu pagal Aplinkos ministerijai pateiktus, Biologinės įvairovės informacinėje sistemoje suvestus, duomenis.
Didžiausią briedžių sumedžiojimo limitą siūloma nustatyti Švenčionių rajono savivaldybėje (214), Varėnos rajono savivaldybėje (205) ir Ignalinos rajono savivaldybėje (201).
Briedžių patinai medžiojami nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d., patelės – nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d., jaunikliai – nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d
Naujausi komentarai