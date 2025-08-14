Pasižymėkite datą: toks reiškinys – tik kartą per šimtmetį

Šis dangaus reiškinys, žinomas kaip „šimtmečio užtemimas“, bus ilgiausias visiškas užtemimas, matomas iš Žemės per daugiau nei 100 metų.
Ilgesnė nei įprasta užtemimo trukmė leis stebėtojams pamatyti, kaip Mėnulis visiškai uždengia Saulę dramatišku ir kvapą gniaužiančiu būdu.
Skirtingai nuo dalinių užtemimų, kuriuos kartais matome, šis bus viską apimantis reginys.
Mėnulio artumas Žemei privers jį atrodyti didesnį nei įprastai, o kadangi Žemė bus tolimiausiame taške nuo Saulės, pastaroji atrodys mažesnė, o tai sustiprins užtemimo vizualinį poveikį.
Kiek truks visiškas Saulės užtemimas?
Visiško užtemimo trukmė sieks iki šešių minučių ir 23 sekundžių, todėl tai bus ilgiausias visiškas Saulės užtemimas, matomas iš sausumos per daugiau nei 100 metų. Tai trumpa, bet kvapą gniaužianti akimirka, apie kurią dangaus stebėtojai kalbės dešimtmečius.
Artimiausias Saulės užtemimas įvyks 2025 m. rugsėjo 21 d. Nors tai nebus visiškas užtemimas, jis bus dalinis, kai Mėnulis uždengs tik dalį Saulės.
