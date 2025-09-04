Pietryčių Estijos miškuose netoli Latvijos sienos pastebėta puma

Gyvūnas buvo pastebėtas kelis kartus ir vaikštinėja pietrytinėje Estijos dalyje. Gyvūnų apsaugos draugija susisiekė su Aplinkos apsaugos agentūra, kuri buvo informuota apie pumą.
Estijos gyvūnų apsaugos draugijos viešųjų ryšių ir rinkodaros vadovė Geit Karurahu pripažino, kad anksčiau būta melagingų pranešimų apie egzotinius gyvūnus šalyje.
„Taip, iš tiesų yra buvę atvejų, kai katė buvo supainiota su tigru, tačiau vienintelė puma Saremos zoologijos sode yra iš Latvijos fermos, kurioje jos auginamos. Visiškai įmanoma, kad gyvūnas, pavyzdžiui, pabėgo iš šios fermos“, – sakė G. Karurahu.
Privačiame zoologijos sode Saremoje gyvenanti puma buvo atvežta į Estiją šių metų pradžioje ir aptikta per bendrą Estijos aplinkos apsaugos departamento ir Estijos mokesčių ir muitų departamento patikrinimą.
Latvijoje gyvūną nusipirkęs savininkas neturėjo reikiamų dokumentų gyvūnui įvežti ir kilmės šalies veterinarijos tarnybos išduoto sveikatos pažymėjimo, teigė „Postimees“.
