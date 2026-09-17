Politikės kabinete – netikėtas svečias

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos Seime seniūnė O. Leiputė teigė, kad prieš kelias dienas savo kabinete, užuolaidoje, rado šikšnosparnio jauniklį.
„Panašu, kad jis pats nelabai žinojo, kaip iš ten ištrūkti. Jį atsargiai įkurdinome nedidukėje dėžutėje ir iš kvietėme specialistus, kurie mažąjį svečią pasiims, pasirūpins juo ir tinkamai paleis į gamtą. Ką daryti, jei randate šikšnosparnį: nelieskite jo plikomis rankomis, jei reikia, saugiai izoliuokite nuo žmonių ir augintinių. Kreipkitės į specialistus, ypač jei radote jauniklį, sužeistą ar nusilpusį gyvūną. Šikšnosparniai yra saugomi laukiniai gyvūnai, todėl juos radus labai svarbu neliesti plikomis rankomis ir kreiptis į gyvūnų globos ar laukinės gamtos specialistus, kurie įvertins gyvūno būklę ir pasirūpins, kad jis saugiai grįžtų į gamtą“, – feisbuke rašė politikė.
Naujausi komentarai