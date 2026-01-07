Prašo pagalbos tam, kuris negali paprašyti: keturkojo kūno skausmas tapo jo praeities atspindžiu

Anot pašnekovės, Meniui – labai blogai: jis atsisako valgyti, o jo kailiukas kasdien vis labiau nusėjamas žaizdomis.
„Jis vis dar gydomas Kauno klinikoje, tačiau sunkiai pasiduoda gydymui. Net keista matyti jį tokį sublogusį, kai esame pratę prie energingo šuns“, – pasakojo Kybartuose gyvenanti 22-ejų mergina, kuri keturkojį stengiasi aplankyti, kai tik pavyksta atvažiuoti į Kauną.
Airina pagalbos į geraširdžius žmones socialiniuose tinkluose kreipėsi prieš kelias dienas, tačiau pinigus rinkti sekasi sunkokai. „Gydymo suma jau viršija tūkstantį eurų, nes tai ilgas kelias su vaistais ir nuolatinėmis procedūromis. Dalį sumos jau surinkome patys – 400 eurų –, o žmonės paaukojo 20 eurų. Prašau visų padėti mūsų šeimos nariui, nes neturiu, kur daugiau kreiptis, tik į visuomenę – be jūsų aš nebeišgalėsiu. – meldė pašnekovė. – Kol kas darbų neturime, ieškome, bet Kybartuose jų mažai.“
Pašnekovės vaizdo įrašas.
Menis – vienuolikos metų šuo, kurio gyvenimo istorija yra kupina skausmo ir išbandymų.
„Jis buvo išgelbėtas iš vietos, kur pažino tik šaltį ir alkį. Jam tebuvo trys mėnesiai, o jis jau buvo pririštas sunkia grandine… Tai buvo prieš beveik vienuolika metų. Šiandien jo kūno skausmas tapo jo praeities atspindžiu. Prieš vienuolika metų kartu su mama jam pažadėjome, kad daugiau jis niekada nebus vienas ir kad kovosime už jį iki galo, kad ir kas nutiktų. Jau daugiau nei vienuolika metų gelbstime jį, nes jo sveikata visą gyvenimą buvo silpna. Kai jam buvo dveji, jam trūko raiščių – gydytojai siūlė jį migdyti… Tačiau mes nepasidavėme, vežėme į Kauną, operavome ir kovojome. Vėliau sekė nuolatinės odos ligos, prastas virškinimas, reikalingas specifinis maistas ir papildai. Šiuo metu Meniui nustatyta anemija, kraujo krešėjimo sutrikimas, taip pat rasti trys dariniai. Be to, iki šiol nėra aiški jo odos būklės priežastis, todėl reikalingi papildomi tyrimai ir gydymas“, – pasakojo moteris.
Norintys pagelbėti Meniui, gali tai padaryti šiais rekvizitais:
Gavėjas: Deimantės Guobytės labdaros ir paramos fondas „Lietuva – Gyvūnams“
„Swedbank“: LT34 7300 0101 4430 4889
Paskirtis: Menio išgyvenimui
Taip pat galima prisidėti čia:
