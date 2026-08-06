Restoranas pitonus keičia į picą: iš gyvačių panaudojama beveik viskas

Restoranas „Wildman’s Pizza, Pasta, and Python“ veikia Evergleids Sičio mieste, esančiame maždaug už 120 kilometrų į vakarus nuo Majamio. Jo savininkas Dustinas Crumas teigia, kad toks susitarimas naudingas abiem pusėms: lankytojai gauna pavalgyti, o restoranas – žaliavų savo gaminiams.
Už pitoną – maistas
Restoranas priima neseniai sugautus ir humaniškai nugaišintus Birmos pitonus. Mainais juos atnešę žmonės gali pasirinkti patiekalų iš restorano meniu.
Gyvačių mėsa naudojama kaip picų ir kitų patiekalų ingredientas. Restorano savininkas pasakojo patiekalams naudojantis ne tik pitonus, bet ir iguanas bei kitus neįprastus ingredientus.
Vis dėlto D. Crumas stengiasi panaudoti ne vien pitono mėsą. Iš gyvatės riebalų jis gamina aliejų, odos priežiūros priemones, kremus ir muilą, o kaulai paverčiami papuošalais. Pasak restorano savininko, stengiamasi panaudoti visas gyvūno dalis ir nieko neišmesti.
Parduoti pitono picos negali
Nors įstaigos pavadinime minima pica su pitonu, lankytojai negali paprasčiausiai užsisakyti tokio patiekalo ir už jį sumokėti.
Floridos sveikatos apsaugos taisyklės neleidžia restoranui pardavinėti picų su laukinių pitonų mėsa. Todėl D. Crumas tokius patiekalus gali tik išdalyti nemokamai.
„Negaliu šių dalykų parduoti – turiu juos atiduoti nemokamai“, – teigia restorano savininkas. Todėl nenuostabu, kad pica už pitono mėsą tampa savotišku atlygiu gyvates atnešantiems žmonėms.
Floridoje gali gyventi šimtai tūkstančių pitonų
Birmos pitonai Evergleidso ekosistemai kelia didelę problemą. Šios gyvatės regione pradėjo plisti po to, kai praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje buvo atgabentos į Floridą.
Gamtosaugininkų skaičiavimais, valstijoje gali gyventi nuo 100 iki 300 tūkst. šių gyvačių. Vietos ekosistemoje jos tapo vienomis stipriausių plėšrūnių ir daro didelę įtaką vietinėms laukinių gyvūnų populiacijoms.
Suaugę Birmos pitonai dažnai užauga iki maždaug keturių metrų ilgio, o besilaukiančios patelės vienu metu gali padėti apie 70 kiaušinių. Dėl didelio dydžio, spartaus dauginimosi ir plėšraus gyvenimo būdo jų populiaciją kontroliuoti itin sunku.
Medžiotojams siūlomi vertinti prizai
Restorano iniciatyva paskelbta Floridoje vykstant kasmetiniam pitonų gaudymo iššūkiui „Florida Python Challenge“. Jo dalyviai ieško ir šalina invazines gyvates iš valstijos gamtinės aplinkos.
Pirmą kartą tokia akcija surengta 2013 metais. Vėliau ji kartota su pertraukomis, o nuo 2020-ųjų vyksta kasmet.
Praėjusių metų iššūkyje dalyvavo daugiau kaip 900 žmonių. Publikacijos pasirodymo metu buvo vykęs ir 2026 metų konkursas. Daugiausia gyvačių sugavusiam dalyviui buvo numatytas 10 tūkst. JAV dolerių prizas, o dar 15 tūkst. JAV dolerių paskirstyta kitoms kategorijoms. Norintys dalyvauti pirmiausia turėjo baigti mokymus internetu.
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