„Roskosmos“: Rusijos Arktyje prasidėjo Saulės užtemimas

Šis retas astronominis reiškinys prasidėjo maždaug 17 val. Grinvičo laiku (20 val. Lietuvos laiku) Rusijos žemyninės dalies pačiame šiauriniame gale.
Mėnuliui užstojus Saulę, Žemės palydovo šešėlis tuomet lanku slinks per Grenlandiją bei Islandiją, o vėliau – per Atlanto vandenyną.
Ispanijoje, kur visiškas užtemimas bus matomas geriausiai, Mėnulio šešėlis įstrižai kirs šalį nuo šiaurinės Atlanto vandenyno pakrantės iki Viduržemio jūros, kur visiškas užtemimas baigsis apie 18 val. 30 min. Grinvičo (21 val. 30 min. Lietuvos) laiku.
Daug daugiau stebėtojų matys dalinį užtemimą – jis bus matomas didžiojoje Europos dalyje, Kanadoje, JAV šiaurėje ir Afrikos šiaurės vakaruose.
Tai bus pirmasis visiškas Saulės užtemimas žemyninėje Europoje nuo 2006 metų.
Saulei ir Mėnuliui išsirikiavus vienoje linijoje, Mėnulio metamas šešėlis sukuria keistą prieblandą, per kurią nukrenta oro temperatūra, šešėliai krenta keistais kampais, o kai kurie gyvūnai užmiega.
Tačiau šis reiškinys yra trumpalaikis: Ispanijos stebėtojams visiškas užtemimas bus matomas trumpiau nei dvi minutes prieš pat saulėlydį.
Kai kuriose Rusijos ir Grenlandijos dalyse jis truks kiek ilgiau, nors vis tiek trumpiau nei dvi su puse minutės.
Dalinis užtemimas, įvykstantis Mėnuliui pradedant ir baigiant kirsti Saulės kelią, truks apie vieną valandą ir 45 minutes.
Šis reiškinys suteiks mokslininkams retą progą ištirti Saulės atmosferą ir jos išorinį sluoksnį, siekiant atskleisti Saulės vėjų ir mūsų žvaigždės magnetinio lauko paslaptis.
Kitas visiškas užtemimas 2027 metų rugpjūtį bus matomas Pietų Ispanijoje ir Šiaurės Afrikoje, o 2028 metais Pirėnų pusiasalyje turėtų būti matomas žiedinis užtemimas. Tokio užtemimo metu Mėnulis ne visiškai uždengia Saulę ir būna matomas vadinamasis ugnies žiedas.
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