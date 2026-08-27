Saloje su 100 žvejų gyvena tūkstančiai pavojingų kobrų: kodėl gyvatės nepuola?

Ši sala yra maždaug už 10 kilometrų nuo šiaurės vakarinės Viktorijos ežero pakrantės Ugandoje. Joje gyvena juodai baltos kobros, kurios laisvai juda žmonių namuose ir greta jų. Įdomu tai, kad per dešimtmečius trukusį gyvenimą su šiomis pavojingomis gyvatėmis neužregistruota nė vieno mirtino įkandimo.
Pranešama, kad Musambvos saloje gyvena apie 100 žvejų, priklausančių bagandų etninei grupei iš pietryčių Ugandos. Jie garbina gyvates kaip dieviškas būtybes, tad šioje saloje griežtai draudžiama jas žaloti.
Tiesa, žvejai pripažįsta apskritai bijantys gyvačių. Tačiau jie teigia, kad saloje gyvenančios kobros jų nevargina.
Leidinyje taip pat rašoma, kad Musambvos gyventojai laikosi griežtų taisyklių, draudžiančių lytinius santykius saloje. Plačiai žinoma, kad moterims į salą patekti draudžiama. Vis dėlto kai kurioms prekybininkėms ir turistėms leidžiama salą aplankyti.
Leidinys pažymėjo, kad juodai balta kobra yra didžiausia iš tikrųjų kobrų rūšių Afrikoje. Ši gyvatė gali užaugti iki daugiau nei 3 metrų ilgio, tačiau Musambvos saloje jų vidutinis ilgis siekia 1,7 metro.
Kitose savo paplitimo Afrikoje teritorijose juodai balta kobra iš pasalų medžioja smulkius žinduolius, roplius, varliagyvius ir žuvis. Tačiau Musambvos saloje jos mitybą sudaro vandens paukščių kiaušiniai, jaunikliai, suaugę paukščiai, žuvys ir kitos gyvatės. Taip yra todėl, kad saloje įsikūrusi didžiausia pasaulyje pilkagalvių kirų kolonija.
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