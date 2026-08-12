Saulės užtemimas Lietuvoje: gyventojai užfiksavo seniai matytą kosminį reiškinį

Viso užtemimo stebėti nepavyko, nes, jam dar nepasibaigus, saulė nusileido. Vis dėlto buvo galima trumpam įšokti į kelių minučių užtemimo langą.
Lietuvoje dalinis saulės užtemimas prasidėjo 20.08 val.
Prieš jam prasidedant meteorologai teigė, kad Lietuvoje galėsime stebėti dalinį Saulės užtemimą, kurio metu Mėnulis uždengs iki 4/5 Saulės disko.
„Palankiausios sąlygos stebėti šį astronominį reginį bus pajūryje (dėl atviro horizonto), kur bus uždengta iki 81–82 proc. į jūrą besileidžiančios Saulės disko (maksimumo metu ji bus prie horizonto). Jeigu nebūsite pajūryje, tuomet ieškokite aukštos kalvos, pastato ar didesnio ežero, nuo kur matytųsi horizontas vakarinėje dangaus pusėje“, – feisbuko paskyroje rašė meteorologai.
Žmonės feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ pasidalijo savo užfiksuotais saulės užtemimo vaizdais iš Vilniaus, Kauno, Palangos, Šventosios, Ukmergės, Anykščių, Skuodo rajono, Rokiškio rajono, Kaišiadorių rajono, Naisių.
Skaitytojai iš Kauno ir Vilniaus atsiuntė nuotraukų ir portalui kauno.diena.lt.
Ant Kėdainių gatvės kalno Kaune kai kurie draugiški žmonės skolino specialius akinius tiems, kurie jų neturėjo. Kai kurie ant kalno įsitaisė su puodeliu šilto gėrimo.
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