Šį triuką su telefonu turėtų žinoti visi naminių gyvūnų šeimininkai

Autorius Zbigniewas Woźnickis pažymi, kad po pasivaikščiojimų šunų šeimininkai dažnai daug laiko praleidžia ieškodami erkių savo augintinio tankiame kailyje. Jis teigia, kad gali padėti įprastas išmanusis telefonas su priartinimo ir spalvų inversijos funkcija.
„Išmanieji telefonai labai palengvina šį procesą, ir tam nereikia sudėtingų programėlių. Pakanka pasinaudoti programėle „Lupa“, – aiškina Woźnickis.
„iPhone“ telefonuose ši funkcija dažniausiai būna įdiegta pagal numatytuosius nustatymus, o „Android“ naudotojams rekomenduojama atsisiųsti atitinkamas programėles tik iš patikimų šaltinių.
Koks pagrindinis triukas?
Funkcija „Lupa“ leidžia greičiau pastebėti net ir mažas erkes gyvūno kailyje. Anksčiau toks patikrinimas reikalavo daug kantrybės, ypač jei šuo turi tankų kailį.
Ekspertai aiškina, kad pagrindinį vaidmenį atlieka spalvų inversijos funkcija. Ji uždeda specialų filtrą ant išmaniojo telefono kameros vaizdo, todėl parazitai tampa gerokai labiau pastebimi.
Šis metodas veikia tiek „iPhone“, tiek daugumoje „Android“ įrenginių.
Kaip įjungti funkciją išmaniajame telefone
„iPhone“ naudotojams algoritmas gana paprastas:
- atidaryti programėlę „Lupa“;
- nueiti į nustatymus;
- rasti filtrų skiltį;
- pridėti spalvų inversijos funkciją į pagrindinį skydelį.
Po to galima nukreipti kamerą į gyvūno kailį ir apžiūrėti jį naudojant priartinimo funkciją.
Panašios funkcijos taip pat prieinamos „Android“ sistemoje, tačiau nustatymo būdas priklauso nuo išmaniojo telefono modelio ir naudojamos programėlės. Kai kuriose programėlėse spalvų inversija įjungiama specialiu mygtuku, o kitose – per nustatymų meniu.
Ką daryti radus erkę
Priartinimo funkcija padeda greitai nustatyti, ar tai iš tiesų erkė, o ne tik dulkės ar nešvarumai. Jei randama erkė, ekspertai pataria nedelsti ir ją kuo greičiau pašalinti pincetu.
Vėliau rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju, jei erkė buvo įsisiurbusi žmogui, arba su veterinarijos gydytoju, jei erkė aptikta ant augintinio.
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