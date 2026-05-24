Skubiai ieško vietos išgelbėtoms vištoms

Labdaros organizacija teigia, kad šiuo metu šioje grafystėje neturi specialios bazės, todėl ieško asmens, turinčio tvartą, kiemą ar tinkamą ūkio pastatą, kuriame būtų galima laikinai apgyvendinti 500 vištų, kol joms bus surastas naujas namas netoliese.
BHWT teigimu, Jungtinėje Karalystėje kolonijiniuose narvuose laikoma apie 9 mln. vištų, kurios, kai nebededa kiaušinių, yra skirtos skersti. Operacijų ir gerovės skyriaus vadovė Gaynora Davies neabejoja, kad nauja vieta Notingamšyre palengvins vištų perkėlimą į naujus namus.
„Neturėdami vietinės bazės, Notingamšyro gyventojai, norintys priglausti vištas, dažnai turi keliauti didelius atstumus, o tai riboja vištų, kurias labdaros organizacija gali perkelti į naujus namus šioje vietovėje, skaičių“, – įsitikinusi ji.
Prieš iš anksto numatytus paėmimo renginius vištos būtų atvežamos į naują vietą, kur jas pasiimtų naujieji savininkai.
Naujos vietos gyvūnų gelbėtojai ieško gana skubiai.
„Jausmas, kurį suteikia šių sparnuotų padarų išgelbėjimas nuo skerdimo, yra neprilygstamas, tai tikrai nuostabu, kad galiu būti šio proceso dalimi“, – sako G. Davies.
